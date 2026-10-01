La fecha del Uscis es clara: miles de inmigrantes se quedarían sin protección este 2 de octubre en EE.UU.

El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para determinados ciudadanos venezolanos tiene prevista su finalización el 2 de octubre. La medida afecta la protección frente a la deportación y los permisos de trabajo vinculados con esta designación, mientras la Corte Suprema analiza un pedido relacionado con la continuidad del beneficio.

TPS para venezolanos: quiénes mantienen protección hasta el 2 de octubre

El TPS para los ciudadanos venezolanos en Estados Unidos se estructuró a través de dos etapas clave: la designación inicial de 2021 y la designación decretada en 2023 .

. Ambas medidas fueron concebidas para brindar amparo frente a la deportación y conceder Documentos de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) a inmigrantes que habían huido de la crisis política y económica en su país natal.

La protección del TPS contra la deportación y la autorización de empleo finalizaría el próximo 2 de octubre, a menos que se presente una nueva orden Vezquez & Poudat Pllc

Sin embargo, el 3 de octubre de 2025, la Corte Suprema permitió que la terminación de la designación de 2023 entrara en vigor de inmediato. Por su parte, la terminación correspondiente a la designación de 2021 quedó fijada oficialmente para el 7 de noviembre de 2025.

Pese a las decisiones de cancelación, una resolución judicial del Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Norte de California estableció una protección transitoria que extendió la vigencia de los beneficios para la asignación de 2023.

Bajo este mandato, los venezolanos amparados que recibieron sus EAD, formularios I-797 o I-94 emitidos el 5 de febrero de 2025 o antes conservan la validez de su documentación hasta el 2 de octubre.

Si no existe una nueva orden judicial que modifique la situación, a partir de esa fecha los beneficiarios incluidos en esta medida dejarían de contar con la protección contra la deportación y con la autorización laboral derivada del TPS.

La finalización del estatus, sin embargo, no significa que una persona sea expulsada automáticamente.

Se espera que la Corte Suprema emita pronto una resolución sobre el TPS para determinados venezolanos cuyos documentos finalizarán el 2 de octubre Facebook Venezuelan American Alliance - VAA - Facebook Venezuelan American Alliance - VAA

Qué puede ocurrir con el TPS de los venezolanos

La situación está vinculada con el caso Noem v. National TPS Alliance, que llegó a la Corte Suprema después de una disputa en los tribunales federales.

El Noveno Circuito había determinado que la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, había excedido sus facultades al intentar cancelar de manera retroactiva una extensión del TPS que ya se encontraba vigente.

El gobierno de Donald Trump pidió posteriormente a la Corte Suprema que interviniera en el litigio.

La solicitud fue presentada el 9 de julio, después del fallo del tribunal de apelaciones, y busca que se revise la decisión relacionada con la protección migratoria de los ciudadanos venezolanos .

. Los magistrados mantuvieron una conferencia privada el 28 de septiembre para analizar distintas solicitudes pendientes, entre ellas la vinculada con el TPS.

De acuerdo con el calendario señalado por el máximo tribunal, la Corte Suprema prevé publicar su lista de órdenes el lunes 5 de octubre a las 9.30 de la mañana.

Corte Suprema: cómo podría impactar el caso del TPS venezolano

La Corte Suprema tiene previsto publicar una lista de órdenes el 5 de octubre, aunque no está garantizado que ese día resuelva esta petición. Las decisiones sobre solicitudes de revisión pueden comunicarse mediante órdenes sumarias u otros documentos del tribunal, sin que necesariamente incluyan un desarrollo extenso de los argumentos.

La fecha prevista para la publicación es posterior al vencimiento establecido para determinados documentos del TPS venezolano.

Por ese motivo, la situación jurídica de los beneficiarios puede depender de cualquier decisión u orden judicial que se produzca alrededor de esas fechas.

Mientras tanto, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) mantiene el 2 de octubre de 2026 como fecha hasta la cual conserva su validez la protección otorgada por la orden judicial a determinados beneficiarios de la designación de 2023.

Los beneficiarios deben revisar qué protección migratoria tienen más allá de este programa y qué efectos puede tener el vencimiento sobre su situación particular.

Qué alternativas existen después del vencimiento del TPS

“La suspensión significa que las personas afectadas ya no tendrían la protección contra la deportación ni el permiso de trabajo basado en TPS”, dijo el abogado de inmigración, Jesús Reyes, en diálogo con LA NACION.

Según el especialista, quienes no tengan otro estatus o protección migratoria pueden quedar expuestos a procedimientos de inmigración. Por ello, recomiendan analizar cada historial antes de que llegue la fecha límite.

Entre las alternativas que podrían existir se encuentran:

Las solicitudes de residencia permanente mediante una petición familiar o laboral, siempre que la persona reúna los requisitos correspondientes.

mediante una petición familiar o laboral, siempre que la persona reúna los requisitos correspondientes. También pueden existir vías humanitarias , como determinadas visas U o T, o protección bajo VAWA en los casos que cumplan con las condiciones previstas.

, como determinadas visas U o T, o protección bajo VAWA en los casos que cumplan con las condiciones previstas. El asilo constituye otra posibilidad para algunas personas.

Para las solicitudes de asilo, quienes ya presentaron el formulario I-589 deben considerar que haber tenido TPS puede ser relevante.

La normativa contempla circunstancias extraordinarias que pueden incidir sobre el requisito general de presentar el trámite dentro del primer año de permanencia en EE.UU.

“No todas las opciones aplican a todas las personas”, indicó Reyes. “Va a depender de cómo entraron al país, su historial migratorio, sus familiares y las circunstancias particulares de cada caso”, advirtió.