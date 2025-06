La reacción de los venezolanos ante el anuncio de Donald Trump que entró en vigor este 9 de junio

A partir de este lunes, millones de ciudadanos venezolanos tendrán la entrada restringida a Estados Unidos, tras una nueva disposición de la Administración Trump. Diferentes migrantes que residen en el territorio estadounidense consideraron la medida como injusta, mientras que otros respaldaron al presidente republicano.

La reacción de los venezolanos ante la prohibición de entrada a EE.UU.

Desde este lunes, ciudadanos de 19 países que no posean una visa válida ya emitida tendrán prohibido total o parcialmente el ingreso al país norteamericano.

La nueva norma afecta de manera parcial a los venezolanos, a quienes se les restringe la emisión de visas de turismo, negocios y estudiantes (B-1/B-2,F, M Y J), con algunas excepciones.

Desde este lunes los venezolanos ya no podrán acceder a una nueva visa de turismo, negocios o de estudiantes Facebook Illinois Venezuelan Alliance

Diferentes residentes venezolanos de Doral -una de las ciudades de Florida con mayor cantidad de migrantes- expresaron su preocupación.

“Está mal, todos tenemos derechos y ser migrante no es un delito. Todos en este país son migrantes, hasta los que están en el gobierno. Ellos no se pueden poner con esa actitud de denigrar a los migrantes porque todos tenemos nuestros sueños”, consideró un automovilista venezolano en declaraciones a la CNN.

En esa línea se expresó una joven que reside en Florida, que solía ir a visitar a su familia en Venezuela: “Me parece una injusticia no poder regresar a mi país, no saber si me van a quitar la visa o no. Es una lástima saber que se complica y que pongan a todo el mundo en un mismo paquete”, manifestó.

Otros migrantes se mostraron más comprensivos con la medida, aunque recordaron el proceso consular que lleva poder adquirir una visa para ingresar a EE.UU. “Lo entiendo con respecto a que hay que tomar más control en la frontera. Sin embargo, los venezolanos que vienen por medio de una visa llevan todas sus pruebas y requisitos ante la embajada”, sostuvo una extranjera.

Y agregó: “No es fácil sacar una visa y una vez aprobada vienen a visitar familiares, por turismo, para poner empresas, no es solo la parte mala, sino también hay muchas cosas positivas detrás de eso”.

Si bien algunos venezolanos criticaron la medida de Trump, otros la respaldaron Freepik

Uno de los latinos entrevistados por CNN incluso respaldó la medida al considerar que solo es temporal. “Creo que Trump va a seguir, lo está haciendo bien para todo el mundo. Esto va a ser temporal y creo que en algún punto va a poder venir más gente para acá legalmente y no ilegalmente”, consideró un joven.

Qué establece la nueva restricción de Trump a venezolanos: las excepciones

La nueva decisión restringe la entrada de ciudadanos de los países designados y no posean una visa válida hasta hoy (lunes 9 de junio). Para países que tienen prohibición parcial, como Venezuela, ya no se emitirán visas de turismo, negocios o de estudiantes.

Ya no se emitirán nuevas visas de turismo, negocios o de estudiantes para venezolanos, salvo excepciones Freepik

Sin embargo, la medida establece algunas excepciones para ciertas personas:

Residentes permanentes (titulares de la “green card”).

Personas con doble nacionalidad que posean un pasaporte no designado bajo la prohibición de viaje.

Visas de adopción (categorías IR-3, IR-4, IH-3 e IH-4).

Familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses con visas IR-1/CR-1, IR-2/CR-2 e IR-5.

Diplomáticos, funcionarios de gobiernos extranjeros y miembros de organizaciones internacionales (categorías A-1, A-2, C-2, C-3, G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1, NATO-2, NATO-3, NATO-4, NATO-5 o NATO-6).

Visas de inmigrante especiales para afganos y empleados del gobierno de Estados Unidos.

Visas de inmigrante para minorías étnicas y religiosas que enfrentan persecución en Irán.

Casos especiales de personas que sirvan a los intereses nacionales estadounidenses.

Cuál es la lista de países afectados por las nuevas restricciones de viaje a Estados Unidos

La medida afecta con una restricción parcial a nacionales de:

Venezuela

Cuba

Laos

Sierra Leona

Togo

Turkmenistán

Burundi

Y con una suspensión total de sus visas a ciudadanos de: