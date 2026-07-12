Formulario I-551 del Uscis: la tarjeta que sirve para superar sin problemas un control del ICE en 2026

Desde el 29 de junio, se actualizaron las regulaciones federales sobre los formularios que sirven como evidencia de registro migratorio en Estados Unidos. Entre los documentos aparece el Formulario I-551. Es decir, la tarjeta de residente permanente o green card.

Por qué la green card sirve como prueba de registro ante el ICE

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) publicó una regla final en el Registro Federal en la que se menciona el Formulario I-551, o green card, como una de las evidencias de registro reconocidas.

En caso de un control migratorio, la tarjeta de residente permanente puede servir para acreditar ante las autoridades que la persona cuenta con evidencia de registro y estatus legal en EE.UU.

Una vez que Uscis determina que el estatus de residente permanente debe ser rescindido, emite un Aviso Freepik - Freepik

De acuerdo con la normativa federal, los extranjeros mayores de 18 años alcanzados por la obligación de registro deben portar en todo momento la evidencia correspondiente. En ciertos casos, el proceso también incluye la toma de datos biométricos, según la categoría migratoria y el documento aplicable.

Qué puede pasar si una persona no lleva su green card durante un control del ICE

Un extranjero obligado a portar evidencia de registro que no lleve consigo su green card u otro documento reconocido por las regulaciones federales podría enfrentar un cargo por delito menor. La sanción puede incluir multas de hasta 5000 dólares y penas de hasta 30 días de prisión.

Además del Formulario I-551, las regulaciones federales reconocen otros documentos como evidencia de registro migratorio:

Formulario I-766: documento de autorización de empleo (EAD, por sus siglas en inglés).

documento de autorización de empleo (EAD, por sus siglas en inglés). Formularios I-94, I-94A o I-94W: registros oficiales de entrada y salida de Estados Unidos.

registros oficiales de entrada y salida de Estados Unidos. Comprobante USCIS Proof of Alien G-325R Registration: formulario electrónico de registro de extranjeros emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).

formulario electrónico de registro de extranjeros emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés). Credenciales de viajero confiable: documentos aprobados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) que incluyen programas como Global Entry, NEXUS, SENTRI y FAST.

Claves para que el Formulario I-551 siga vigente como evidencia de registro

Los titulares de una tarjeta de residente permanente deben revisar que su Formulario I-551 esté vigente o contar con evidencia temporal válida si el documento fue robado, se perdió, venció o está en proceso de renovación. Estos son dos puntos clave para mantener la documentación en orden:

Registro al cumplir 14 años : los residentes permanentes que cumplen 14 años deben cumplir con el proceso de registro y toma de huellas dentro del plazo correspondiente, según las instrucciones aplicables.

: los residentes permanentes que cumplen 14 años deben cumplir con el proceso de registro y toma de huellas dentro del plazo correspondiente, según las instrucciones aplicables. Evidencia temporal: si la tarjeta física fue robada, se perdió, venció o está en proceso de renovación, el Uscis puede emitir una evidencia temporal de residencia permanente, como un sello ADIT I-551 o una notificación oficial. Ese documento puede servir como prueba ante las autoridades mientras se resuelve el trámite.

El ICE aceptará solo algunos documentos en caso de frenar a un migrante en la calle Fotomontaje generado con IA

DHS explica la necesidad de un registro de extranjeros

En el documento del Registro Federal, el DHS indicó que el objetivo del sistema de registro de extranjeros es que el gobierno estadounidense cuente con información actualizada sobre la identidad, ubicación y antecedentes de los inmigrantes alcanzados por la normativa.

La agencia también informó que recibirá comentarios públicos hasta el 28 de agosto de 2026 sobre aspectos específicos de la regla.