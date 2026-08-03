Las frases en inglés que pueden frenar la detención en una redada del ICE en agosto 2026

Las detenciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) alcanzaron un récord mensual en julio, con más de 46.000 arrestos. En este escenario, existen frases en inglés que pueden marcar la diferencia para quedarse en el país.

La frase que puede aplicarse para frenar una detención del ICE

“I am exercising my right to remain silent” es una frase vinculada al derecho constitucional protegido por la Quinta Enmienda de la Constitución de EE. UU., que establece que “ninguna persona será obligada a testificar contra sí misma”.

“I am exercising my right to remain silent" está vinculada con la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense imagen ilustrativa generada con IA

Este principio legal evita que el Estado obligue a los individuos a proporcionar pruebas que puedan ser utilizadas para su propia condena o perjuicio legal.

“Nadie será obligado a responder por un delito capital o infame, a menos que sea por acusación o imputación de un gran jurado (...) nadie será sometido dos veces al mismo juicio por el mismo delito”, cita la Quinta Enmienda estipulada en la Constitución.

En el contexto de las redadas, esta oración se ha convertido en una herramienta de defensa debido a que cualquier dato otorgado a un agente puede ser utilizado como prueba en un tribunal de inmigración para iniciar un proceso de deportación.

Otras frases para evitar un arresto

Hay otras oraciones que se pueden aplicar de acuerdo al contexto de la redada en sí. Según el bufete de abogados Johnson & Masumi, algunas son:

Si es abordado en la calle o en un lugar público

Si un agente detiene a una persona, la misma tiene derecho a saber si es libre de retirarse.

“Am I being detained, or am I free to go?” (¿Estoy detenido o soy libre de irme?). Si el oficial dice que es libre de irse, puede caminar en dirección opuesta.

(¿Estoy detenido o soy libre de irme?). Si el oficial dice que es libre de irse, puede caminar en dirección opuesta. “Can I leave?” (¿Puedo retirarme?)

Si ICE llega al hogar de una persona

“Show me a warrant signed by a judge” (Muéstreme una orden firmada por un juez). Se debe solicitar que la pasen por debajo de la puerta o la muestren por una ventana.

(Muéstreme una orden firmada por un juez). Se debe solicitar que la pasen por debajo de la puerta o la muestren por una ventana. I do not consent to your entry or to your search of these premises" (No doy mi consentimiento para su entrada o para el registro de estas instalaciones). Utilizar esta frase si los agentes entran sin permiso.

Qué no se debe decir durante una redada migratoria

Según el Immigrant Legal Resource Center, existen varias acciones y declaraciones que no debe realizar durante una redada o encuentro con agentes de ICE para evitar complicaciones legales graves y proteger sus derechos: