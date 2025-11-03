Para detener al ICE: las siete palabras en español que pueden salvar a un migrante latino de la deportación

En medio del aumento de arrestos y redadas por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos, hay una frase en español que puede marcar la diferencia entre ser deportado y quedarse en el país: “Estoy ejerciendo mi derecho a guardar silencio”.

Las frases que pueden frenar la detención en una redada del ICE

Esa oración (“I am exercising my right to remain silent”, en inglés) está amparada por la Quinta Enmienda de la Constitución de EE.UU., que protege a toda persona, sin importar su estatus migratorio, del riesgo de autoincriminarse.

El Proyecto de Defensa del Inmigrante recuerda que cualquier dato entregado, incluso de manera casual, puede ser utilizado por las autoridades Flickr/ICE - Flickr/ICE

Organizaciones de defensa legal y abogados de inmigración recomiendan memorizar y decir en español o inglés las siguientes frases si se tiene contacto con agentes del ICE:

“No quiero responder preguntas.”

“Quiero hablar con un abogado.”

“No autorizo que entren a mi casa.”

“¿Puedo retirarme?”

Y si los agentes se presentan en una vivienda, se puede decir antes de abrir la puerta:

“Muéstreme una orden firmada por un juez.”

Todas estas frases pueden ser dichas en español o inglés: la ley protege los derechos constitucionales independientemente del idioma, y los agentes deben respetarlos.

Lo que nunca se debe decir ante el ICE, según los abogados

Decir cosas como “no tengo papeles”, “solo estoy de visita” o “no sé por qué me detienen” puede jugar en contra de la persona y ser usado como prueba para iniciar un proceso de deportación.

Una orden final de deportación o expulsión es una decisión de un juez de inmigración que concluye el proceso legal de expulsión Flickr/ICE - Flickr/ICE

El Proyecto de Defensa del Inmigrante recuerda que cualquier dato entregado, incluso de manera casual, puede ser utilizado por las autoridades. Por eso se insiste en repetir: “Estoy ejerciendo mi derecho a guardar silencio”.

Qué hacer ante una redada del ICE

Los especialistas recomiendan mantener la calma y seguir estas indicaciones:

No correr ni discutir.

No resistirse físicamente.

No entregar documentos falsos.

No firmar nada sin un abogado presente.

Si tiene una tarjeta con sus derechos (tarjeta roja), mostrarla sin hablar.

Todo lo que diga puede ser usado en su contra. La clave es no ofrecer información y aferrarse al derecho al silencio.

Cómo demostrar presencia legal en EE.UU.

Si un migrante tiene alguno de estos documentos, puede presentarlos para acreditar su estatus:

Tarjeta de residente permanente (green card).

Permiso de trabajo (EAD).

Pasaporte con registro de entrada/salida I-94 o sello I-551.

Orden de juez que concede asilo.

Certificado de ciudadanía o naturalización.

Documento del programa DACA o TPS.

Número de Seguro Social o ITIN.

Certificados de nacimiento de hijos nacidos en EE.UU.

Órdenes judiciales de custodia, visitas o protección.

Historial de arrestos o condenas (si los hubiera).

Registros que acrediten cuidado de menores.

Tarjetas de seguro médico.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.