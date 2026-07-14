Después de los 65 años: los dos tipos de ejercicio que los CDC recomiendan sumar para mejorar la salud

Las caminatas rápidas son una de las actividades aeróbicas recomendadas para las personas de 65 años o más. Sin embargo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) indican que la rutina semanal también debe incluir ejercicios de fortalecimiento muscular y actividades destinadas a mejorar el equilibrio.

Qué ejercicios recomiendan los CDC después de los 65 años

Los CDC reconocen que para algunos adultos mayores puede resultar difícil cumplir con todas las recomendaciones. En esos casos, aconsejan realizar lo que las capacidades permitan. “Cualquier actividad física es mejor que ninguna”, señala el organismo.

Los CDC recomiendan a los adultos mayores realizar ejercicios aeróbicos para mejorar su salud CDC

En efecto, recomiendan que cada semana los adultos de 65 años o más realicen las siguientes actividades:

Actividad aeróbica: al menos 150 minutos semanales de intensidad moderada, como caminar rápido; 75 minutos de actividad vigorosa, o una combinación equivalente.

al menos 150 minutos semanales de intensidad moderada, como caminar rápido; 75 minutos de actividad vigorosa, o una combinación equivalente. Fortalecimiento muscular: al menos dos días por semana, con ejercicios que trabajen piernas, caderas, espalda, abdomen, pecho, hombros y brazos.

al menos dos días por semana, con ejercicios que trabajen piernas, caderas, espalda, abdomen, pecho, hombros y brazos. Equilibrio: actividades como caminar colocando un pie delante del otro, levantarse de una silla o mantenerse de pie sobre una pierna.

Beneficios de la actividad física para adultos de 65 años o más

De acuerdo con los CDC, la actividad física regular se asocia con un menor riesgo de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, diabetes tipo 2, determinados tipos de cáncer y demencia, incluida la enfermedad de Alzheimer. También ayuda a conservar la independencia y reducir el riesgo de caídas.

Según los CDC, una sola sesión de actividad física de intensidad moderada o vigorosa puede proporcionar beneficios inmediatos para la salud, entre ellos:

Mejorar la calidad del sueño

Reducir la sensación de ansiedad

Bajar la presión arterial

A largo plazo, los beneficios son mayores, entre ellos:

Reducir el riesgo de desarrollar demencia

Reducir el riesgo de presentar enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares

Reducir el riesgo de presentar diabetes tipo 2

Reducir el riesgo de ocho tipos de cáncer: vejiga, mama, colon, endometrio, esófago, riñón, pulmón y estómago

Mantener un peso saludable

Vivir de manera independiente durante más tiempo

Mejorar la salud de los huesos

Mejorar el equilibrio y la coordinación, lo que reduce el riesgo de caídas

El ejercicio es fundamental para prevenir enfermedades Freepik

Recomendaciones para iniciar una vida más activa después de los 65 años

Los CDC brindan los siguientes consejos para que los adultos de 65 años y más comiencen a incorporar actividad física que les permita mantenerse saludables: