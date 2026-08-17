Llegó desde México a EE.UU. sin hablar inglés y terminó al frente de una agencia federal: sueño americano cumplido

Una mujer oriunda de México llegó a Estados Unidos a los cinco años sin saber hablar inglés y cumplió el sueño americano al alcanzar un puesto en la oficina presidencial. Desde su activismo comunitario, fundó una organización que forma a mujeres líderes en todo el país y llegó a dirigir la Administración de Pequeñas Empresas (SBA, por sus siglas en inglés) bajo la administración de Barack Obama, con la figura de su abuela presente en cada paso de su carrera profesional.

Sueño americano: la migrante que llegó a EE.UU. sin hablar inglés y terminó al frente de una agencia federal

Nacida en Guadalajara, Jalisco, México, Maria Contreras-Sweet llegó a Estados Unidos a los cinco años sin hablar una palabra de inglés, pero se apoyó en su abuela como ejemplo para salir adelante. “Tuve una abuela maravillosa que creía en el poder del ‘sí’. En todo lo que he hecho, siempre he recordado a la bella Emelia y el poder del sí”, expresó en un artículo publicado por el New York Post.

María Contreras-Sweet llegó de México a EE.UU. a los cinco años y al crecer se convirtió en una figura clave de la administración pública @mcontrerassweet

Instalada en el territorio estadounidense, creció con la frustración de no ver modelos a seguir de niñas latinas que lograran grandes éxitos, lo que la impulsó a fundar HOPE (Hispanas Organized for Political Equality), una organización que hoy forma a mujeres hispanas líderes en todo el país.

Antes de ocupar cargos públicos de alto nivel, Contreras-Sweet trabajó en asuntos gubernamentales y comunitarios para el sector privado. Más adelante, tras su paso por el gobierno de California, fundó ProAmérica Bank, enfocado en pequeñas y medianas empresas.

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), la migrante se convirtió luego en la primera latina en ocupar un cargo de gabinete en California, como secretaria de Empresas, Transportación y Vivienda. Durante cinco años supervisó 44 mil empleados, un presupuesto de 14.000 millones de dólares y 14 departamentos del gobierno estatal.

A pesar de sus logros en el Estado Dorado, su puesto más importante en el gobierno llegó gracias al exmandatario Obama en 2014.

Luego de ocupar un cargo en la administración pública de la educación de California, Contreras-Sweet fue elegida para dirigir la SBA bajo el mandato de Obama @mcontrerassweet

Al frente de una agencia federal de EE.UU. después de inmigrar a los cinco años

Con su experiencia en la gestión pública, el entonces presidente Obama la incorporó a su gabinete como administradora de la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos, cargo que asumió en abril de 2014.

Creada en 1953 por el presidente Dwight D. Eisenhower, la SBA se dedica a ayudar a los propietarios de pequeñas empresas y a los emprendedores a alcanzar el sueño americano, según describe su sitio web oficial. “Desde sus inicios, la misión de la SBA ha sido clara: ayudar a los estadounidenses a crear, desarrollar y hacer crecer pequeñas empresas”, aseguran los funcionarios.

“La razón por la que apoyo tanto a las pequeñas empresas es por el importante papel que desempeñan en nuestra economía. Si creas un negocio, estás expandiendo la clase media. Y al expandir la clase media, estás fortaleciendo la democracia”, señaló en el artículo Contreras-Sweet.

El sueño americano en EE.UU. tras llegar como migrante