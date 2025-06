Lo deportaron en Texas: un migrante argentino quiso trabajar con visa de turista y el ICE lo expulsó en el aeropuerto

Las historias de extranjeros deportados de Estados Unidos son cada vez más frecuentes. Kevin Gómez, un youtuber argentino que fue expulsado desde el aeropuerto de Houston, Texas, tras intentar ingresar al país con la intención de trabajar de manera ilegal, se animó a contar la suya.

Los pasos previos a la deportación de Kevin Gómez

El joven contó su historia a través de su canal de YouTube homónimo, donde hace contenidos de viajes en diferentes partes del mundo. Allí, en un video de más de 30 minutos de duración, reveló cómo inició su deseo de mudarse a Estados Unidos.

“En 2021 me saltó la chispa de querer emigrar. Al principio quería emigrar a Miami, porque pensé que estaba lleno de latinos y me podría desenvolver mejor“, relató Gómez. Un viaje con su madre en 2019 lo había dejado encantado con el país norteamericano.

Para organizar su mudanza, Gómez habló con un compañero de trabajo de su madre, que vivía en Florida. Este le recomendó que se mudara a Hawái por los contactos que tenía en el archipiélago, lo que cambió por completo sus planes.

Hawái era el lugar al que el youtuber argentino iba a mudarse en Estados Unidos Alexandre Cyrino - Shutterstock

“Él me dijo: ‘Donde yo te puedo recomendar y te puedo conseguir auto, trabajo y todo, es en Hawái porque viví diez años allí’. Con sus dichos, me dije a mí mismo: ‘Vamos a Hawái a ver qué tal’”, recordó el youtuber sobre su decisión de mudarse a la isla.

Salió de Argentina, pero en Estados Unidos no lo dejaron entrar

Al decidir cuál sería su nuevo hogar, Kevin Gómez ahorró US$2000 y se compró un pasaje de ida y vuelta con varias escalas. Luego de despedirse de sus familiares y amigos cercanos en el aeropuerto, las cosas se complicaron.

Al pasar por el primer control migratorio en Argentina, el youtuber recibió una advertencia peculiar U.S. Customs and Imagen de Border Protection (CBP)

Todo comenzó en su propio país: cuando se dirigió hacia el primer control de migración en Argentina, fue consultado por su tiempo de estadía y la cantidad de dinero que llevaba consigo. Al responder, obtuvo una reacción peculiar.

“Cuando pasé el primer control me preguntaron a dónde iba y cuánta plata llevaba. Al decirle, me miró como si por dentro me dijera ‘estás en el horno’”, destacó el influencer.

Pese a lo sucedido, el joven pasó los controles migratorios y llegó a tiempo para su vuelo de Buenos Aires a Houston, su primera escala en Estados Unidos.

Deportado de Estados Unidos por querer entrar a trabajar de manera ilegal

Al aterrizar, el youtuber se enfrentó a varias preguntas por parte de un funcionario del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).

Una oficial de ICE en Houston, Texas le cuestionó su viaje a Hawái y le pidió acercarse a otras cabinas para otra entrevista ICE Official Website - Foto ICE

“Cuando llegué al control aduanero me preguntaron la fecha de regreso y cuánta plata llevaba. Al decirle, se me queda viendo y me dijo: ‘Estás llevando 2000 dólares cuando el galón de leche cuesta cinco, es muy poco’”, detalló el argentino sobre su primer control migratorio en Estados Unidos.

Poco después, el youtuber fue llevado a otra cabina para realizarle otro tipo de preguntas. Al ingresar a este espacio, conocido por muchos como “el cuartito”, le quitaron el celular y estuvo incomunicado por más de cuatro horas.

“Empezó a pasar el tiempo. Me sentía desolado y triste. Yo estaba incomunicado con toda mi familia”, reconoció.

El youtuber reveló cómo pasó las horas de espera previo a su entrevista con otro oficial de migración Youtube/Kevin Gomez

Según su propio relato, Kevin Gómez fue llamado por otros oficiales. Fue en ese momento que recibió la noticia de su deportación por ingresar al país para trabajar con visa de turista.

“Me empezaron a hacer muchas preguntas, yo les decía de forma firme que iba a Hawái para aprender a surfear. En un momento se enojaron y me dijeron: ‘Nosotros sabemos todo, si sigues mintiendo te vamos a meter preso. Ahora lo que vamos a hacer es devolverte a Argentina porque te vamos a deportar. No vas a poder entrar a Estados Unidos por cinco años’“, agregó Gómez.

Tras una larga espera lo subieron a un avión de regreso a Argentina

Poco después de conocer su situación migratoria, el youtuber fue dirigido hacia unas sillas con una cobija de aluminio y latas de comida.

Horas después de estar en el mismo lugar, fue llamado por unos oficiales para abordar en un vuelo rumbo a Buenos Aires, junto a otro grupo de personas de su mismo país que también fueron deportadas.