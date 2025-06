El llanto desconsolado de un hombre al ver cómo el ICE se lleva detenida a su familia en Texas: “Se me parte el corazón”

Un hombre chileno rompió en llanto al ver como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) se llevaba arrestada a su esposa venezolana y a su hijo de tres años. La operación se realizó en una corte de inmigración de San Antonio, Texas, donde detuvieron otros migrantes. “Se me está partiendo el corazón”, expresó el hombre.

Un migrante llora sin consuelo cuando el ICE detiene a su esposa y a su hijo de 3 años

La mujer venezolana y el pequeño de tres años, cuyos nombres no trascendieron, acudieron a una cita de rutina cuando fueron detenidos por los agentes del ICE. El padre de la familia, de ciudadanía chilena, rompió en llanto al ver cómo se los llevaban. “Esa es mi esposa y mi hijo, se me está partiendo el corazón”, manifestó en declaraciones a Telemundo.

Hombre chileno llora al ver como detienen a su esposa y su pequeño hijo Captura YouTube: Telemundo

El video muestra a quien parece ser un funcionario que habla español se acerca al chileno para explicarle la situación y él entre lágrimas retrocede. “No mi amor, no te van a hacer nada”, le aclaró su esposa.

“Me dieron un mes para defender el caso, pero igual ellos me detienen y me dicen que me van a procesar, puede ser que me dejen salir, no me lo aseguraron”, contó la venezolana a la prensa al ser escoltada fuera de la corte por agentes migratorios.

Cuál era la situación de la migrante venezolana y el niño

Según comentó el esposo, la mujer y el niño pequeño habían llegado desde Venezuela a Estados Unidos en diciembre del 2024 y aún tramitan el proceso de asilo migratorio. “Era su primera audiencia preliminar”, explicó el hombre a Univision.

La mujer expresó su preocupación de que la separen de su hijo. “Tengo miedo de regresar sin mi pequeño”, manifestó.

ICE detuvo al menos diez personas en San Antonio

El operativo de las autoridades migratorias en la corte de San Antonio llevó al arresto de, además de la mujer y el niño, de al menos otros ocho migrantes más. Entre ellos, también había otro menor de edad.

La mujer venezolana y el niño de 3 años fueron detenidos en su primera audiencia migratoria Captura video Telemundo

El arresto de la venezolana y su hijo ocurre luego de la detención en Houston, Texas, de un niño extranjero, oriundo de Honduras, con la misma modalidad. El niño asistía al cuarto grado de la escuela primaria de Torrance y había acompañado a su padre a una audiencia de inmigración, el hombre también fue detenido, pero ambos quedaron separados.

Solo el pasado martes 3 de junio el ICE arrestó a 2000 migrantes en todo el país, una cifra que repitió el miércoles 4 y que es representa un gran aumento respecto a las 660 detenciones diarias que solía alcanzar.

Según informó CBC News, que tuvo acceso a información interna del gobierno, durante esta semana la agencia migratoria superó los 100 mil arrestos en esta segunda presidencia de Donald Trump.

Los operativos van en línea con el nuevo objetivo de tener 3000 detenciones de migrantes diarias, una demanda de altos funcionarios de la Administración Trump, como el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, que apunta al endurecimiento de las políticas migratorias.