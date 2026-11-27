La administración Trump retiró la solicitud de emergencia que había presentado ante la Corte Suprema para bloquear la orden del Distrito Norte de California que suspendía la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para venezolanos. En el escrito, advirtió que dicha acción estaba condicionada al nuevo fallo del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito.

Qué se sabe de la advertencia de la administración Trump en medio de la disputa legal del TPS

La correspondencia fue enviada el pasado 19 de noviembre por el procurador general de Estados Unidos, D. John Sauer, al secretario de la Corte Suprema, Scott S. Harris.

Allí, señaló que removía el pedido al máximo tribunal tras la decisión del tribunal del Noveno Circuito de extender el bloqueo de la orden del Distrito Norte de California hasta que emitan un nuevo fallo.

La administración Trump retiró el último pedido de emergencia a la Corte Suprema tras el fallo del Tribunal de Apelaciones en el caso del TPS para venezolanos Facebook Venezuelan American Alliance - VAA - Facebook Venezuelan American Alliance - VAA

“Pocas horas después de que se presentara nuestra solicitud, el tribunal dictó otra suspensión administrativa que expirará siete días después de la publicación de su sentencia. A la luz de este hecho, Estados Unidos retira ante este Tribunal su petición presentada el 18 de noviembre”, destacó el escrito.

En ese contexto, Sauer advirtió que, en caso de que el nuevo fallo del tribunal emita un fallo adverso que permita reactivar el TPS, regresaría de nuevo a la Corte Suprema. “Tenemos la intención de acudir de inmediato ante este Tribunal para solicitar medidas adicionales”, señaló.

El pedido de la administración Trump a la Corte Suprema

A dos días de cumplirse la suspensión administrativa de 14 días impuesto por el Tribunal de Apelaciones a la orden del Distrito Norte de California, la administración Trump solicitó un freno de emergencia.

En el documento, se recriminó al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de denegar “de forma inexplicable” la terminación tras la orden de devolución de la Corte Suprema el pasado 5 de octubre de 2026.

“En este momento, los fundamentos para una suspensión son contundentes”, aseguraron.

Asimismo, destacó que, en caso de que se reactivara la orden que impulsaba la reactivación del TPS, ocurrirían “perjucios graves e irreversibles” como:

La liberación inmediata de 1800 venezolanos que se encuentran en proceso de deportación y tendrían posibilidad de fugarse.

que se encuentran en proceso de deportación y tendrían posibilidad de fugarse. La suspensión de 332 deportaciones finales listas para su cumplimiento.

listas para su cumplimiento. Generaría confusión con la emisión de nuevos permisos de trabajo y estatus temporal.

“Dar cumplimiento a la orden del tribunal de distrito, aunque sea por un breve lapso en esta etapa tan avanzada, va a causar un perjuicio grave al gobierno al obligarlo a dejar en libertad dentro del país a extranjeros sujetos a expulsión”, remarcó la administración Trump.

Cuál es el panorama actual del TPS para los venezolanos

De acuerdo con el abogado Héctor Benítez, tras la nueva extensión presentada por la Corte de Apelaciones, el TPS queda inactivo hasta una nueva resolución.

El abogado de inmigración, Héctor Benítez, determinó que, a nivel jurídico, el TPS para venezolanos no se encuentra activo por los momentos Instagram/@hectorbenitezbenme

“La que tiene que dictar ahora una decisión final es la Corte de Apelaciones. Debería poder producirse una decisión ya de fondo sobre la validez o no del TPS”, señaló en diálogo con LA NACION.

En ese contexto, el abogado de inmigración recomienda que los venezolanos beneficiarios tienen que respaldarse de los procesos migratorios subyacentes que tenían antes de obtener el beneficio, como solicitudes de asilo o visados de estudiante.