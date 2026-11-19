La administración Trump solicitó a la Corte Suprema un freno de emergencia al fallo del Distrito Norte de California que bloqueaba la suspensión del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para venezolanos. En un escrito, argumentan que, de reactivarse el beneficio, no podrían ejecutar más de 300 órdenes de deportación.

El pedido de la administración Trump a la Corte Suprema para cancelar el TPS para venezolanos

El gobierno presentó el pedido el 18 de noviembre. Allí, remarcó el fallo emitido por la entonces secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem, de revocar la prórroga de 2025 y cancelar la designación del TPS de 2023 para los venezolanos.

En ese contexto, dado que la prórroga inicial expiró el 2 de octubre de 2026, ningún beneficiario podría alegar cobertura actual del beneficio pese al litigio legal.

“La anulación por parte de la secretaria (que revocó la prórroga del TPS de 2023) queda sustituida por la suspensión. Esta terminación entró en vigor 60 días después de la fecha de publicación de la notificación”, destaca el escrito.

La administración Trump también recrimina al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito por denegar “de forma inexplicable” la terminación tras la orden de devolución de la Corte Suprema el pasado 5 de octubre de 2026, y por forzarlos a acudir por tercera vez al máximo tribunal para solicitar una protección cautelar.

“En este momento, los fundamentos para una suspensión son contundentes”, aseguran.

Las razones para suspender el TPS de Venezuela, según la administración Trump

El documento destaca que, en caso de que la orden del Distrito Norte de California se reactive el próximo 20 de noviembre, ocurrirían “perjucios graves e irreversibles” como:

La liberación inmediata de 1800 venezolanos que se encuentran en proceso de deportación y tendrían posibilidad de fugarse.

que se encuentran en proceso de deportación y tendrían posibilidad de fugarse. La suspensión de 332 deportaciones finales listas para su cumplimiento.

listas para su cumplimiento. Generaría confusión con la emisión de nuevos permisos de trabajo y estatus temporal.

La administración Trump señala que, en caso de que la orden del Distrito Norte de California se reactive el 20 de noviembre, ocurrirían “perjucios graves e irreversibles” Imagen generada con IA

“Dar cumplimiento a la orden del tribunal de distrito, aunque sea por un breve lapso en esta etapa tan avanzada, va a causar un perjuicio grave al gobierno al obligarlo a dejar en libertad dentro del país a extranjeros sujetos a expulsión, sin garantía alguna de que sea posible localizarlos de nuevo y devolverlos a un centro de detención”, cita la administración Trump.

Así avanza el litigio legal por el TPS para venezolanos

El 5 de octubre de 2026, la Corte Suprema dejó sin efecto un fallo del Noveno Circuito que confirmaba que Noem no tenía autoridad para anular una extensión del TPS vigente.