El Uscis frena la acción diferida: qué significa para los migrantes sin otra protección legal en EE.UU.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) notificó que la acción diferida, normativa que pospone la deportación de una persona, se usará de “forma extraordinaria” en función de cada caso. Esta nueva política se aplica de forma inmediata a todas las solicitudes pendientes.

Qué estipula el último comunicado del Uscis sobre la acción diferida que afecta a los migrantes

La agencia federal publicó la noticia en un documento oficial. Allí explicaron que, a menos que la ley o un reglamento lo exijan, el Uscis ya no otorgará la acción diferida a grupos o categorías de personas. Desde este punto, cada caso va a ser evaluado bajo un “escrutinio individual y detallado”.

Para aplicar la acción diferida, se evaluará cada caso individual Imagen ilustrativa generada con IA

“Un extranjero sujeto a deportación puede solicitar una acción diferida. Sin embargo, debido a su situación, puede ser deportado a menos que el Departamento ejerza discreción procesal favorable para no hacerlo“, destacó el Uscis en el escrito.

La nueva política se aplica de manera inmediata, por lo que la agencia migratoria advirtió que la acción diferida siempre se ha utilizado como un “recurso temporal” y no como una solución a largo plazo.

“El Uscis reconoce que los extranjeros a quienes se les ha concedido han podido generar intereses legítimos, como obtener una vivienda, autorización de empleo o continuar con sus estudios”, señaló.

Luego agregó: “Pero en los avisos públicos de la agencia, se ha declarado que la concesión de la acción es temporal y discrecional. Por tanto, quienes la reciben son conscientes de que no proporciona un alivio a largo plazo ni permanente de la deportación”.

Cuáles son los criterios para aplicar a la acción diferida

De acuerdo con el Uscis, solo se va a aplicar el beneficio en “circunstancias extraordinarias o apremiantes”. Por tanto, la demostración de una “dificultad general” va a ser insuficiente para que se otorgue.

El contar con trámites migratorios pendientes no obliga la aplicación de la acción diferida Freepik

“La mera solicitud no es suficiente para que el Uscis considere peticiones que no estén amparadas por ninguna ley o reglamento vigente. La discreción procesal debe ejercerse siempre en casos excepcionales, tras determinar si dicha medida está justificada en función de la totalidad de las circunstancias”, aclaró la agencia.

En el caso de las personas que cuentan con la solicitud de un trámite pendiente, esto ya no garantiza la aplicación de la acción diferida si no hay una base legal o reglamentaria específica que la respalde.

En qué consiste la acción diferida y su efecto entre la comunidad migrante

La acción diferida es una decisión formal por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que pospone la deportación de un migrante por un tiempo determinado. No confiere un estatus migratorio determinado ni perdona períodos previos de presencia legal en Estados Unidos.

Sin embargo, los beneficiarios pueden solicitar un permiso de trabajo siempre que puedan demostrar una “necesidad económica” para trabajar en el país norteamericano, según consignó el sitio web oficial del Uscis.