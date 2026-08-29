“No parecía un policía”: estaban a punto de viajar a Fort Lauderdale, pero el ICE se los llevó a todos en pleno aeropuerto

El 13 de agosto, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestaron a Sofía Pineda, a su padre, Leonardo Pineda Hernández, y a su madre, Nora Cardona Bravo, en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta. La detención ocurrió instantes antes de que abordaran un avión rumbo a Fort Lauderdale, Florida.

El ICE en el aeropuerto de Atlanta: cómo detuvieron a la familia antes de abordar

De acuerdo con CNN en Español, los Pineda Cardona, originarios de Armenia, Colombia, tenían previsto viajar a Florida para celebrar el cumpleaños de Nicholas Kim, novio de Sofía. La pareja llevaba unos ocho meses de relación y había elegido volar para evitar un recorrido de diez horas por carretera.

La política del DHS impide que las personas consideradas en situación migratoria irregular tomen vuelos nacionales, salvo que viajen para abandonar Estados Unidos Fotomontaje realizado con IA

Kim explicó que la joven de 20 años no quería imponerle un traslado tan extenso “solo por un par de días en la playa”. El grupo llegó temprano a la terminal y atravesó sin inconvenientes el control de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés).

Nora y Leonardo fueron los primeros en presentar sus boletos. Mientras esperaba su turno, Kim observó a un hombre que vigilaba al personal de Delta durante el escaneo. Después, otro individuo se acercó a los padres de Sofía con una identificación. El joven recordó que “no parecía un policía”, aunque resultaba evidente que “tenía autoridad”.

Sofía se aproximó para traducir, mientras un empleado de la aerolínea y otro hombre apartaron a Kim. Tras preguntarle qué relación tenía con ellos, le informaron que los tres no abordarían el avión y le ofrecieron continuar el viaje o marcharse. El estadounidense decidió no volar sin su novia y los padres de ella.

Tres horas sin respuestas: cómo localizaron a la familia detenida por el ICE

El personal de Delta acompañó a Kim de regreso desde el puente hasta la puerta de embarque. A Sofía, Nora y Leonardo los llevaron en sentido contrario, hacia una zona de carga. Desde allí, el joven vio cómo los introducían en un vehículo negro y se alejaban.

Kim afirmó que desconocía quiénes se los habían llevado y recordó que podía ver “físicamente cómo los metían” en el auto. Durante las tres horas siguientes recorrió el establecimiento, consultó al personal de seguridad y acudió a los mostradores de la compañía aérea.

Finalmente, llegó al sector internacional de seguridad. Allí le indicaron que el vehículo no pertenecía a la terminal y le recomendaron llamar al ICE. Kim compartió la información con los contactos de emergencia de Sofía, quienes tardaron casi siete horas en localizar al grupo. Al día siguiente pudo hablar con su novia. Delta remitió las consultas sobre el procedimiento a las autoridades migratorias. La TSA aún no había respondido al momento de la publicación del informe.

Asilo pendiente y permisos de trabajo: cuál era el estatus migratorio de la familia

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) afirmó que los tres ingresaron legalmente a Estados Unidos, pero permanecieron después del vencimiento de sus períodos autorizados.

Nora entró al país el 29 de diciembre de 2022. Leonardo y Sofía lo hicieron el 10 de diciembre de 2023 y, según el organismo, excedieron el plazo permitido desde el 9 de junio de 2024. El DHS confirmó los arrestos y sostuvo que cada caso será evaluado por un juez de inmigración con el debido proceso correspondiente.

El abogado de la familia, Julio Moreno, explicó que sus clientes llegaron con visas de turista. Cuando consiguieron reunirse en Estados Unidos, presentaron una solicitud de asilo afirmativo ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés). El trámite continúa pendiente.

Durante la espera, los Pineda Cardona recibieron permisos de trabajo y, según su abogado, entendieron que esos documentos y sus licencias de conducir les permitían viajar dentro del país norteamericano. Sin embargo, cabe aclarar que una solicitud de asilo pendiente y un permiso de trabajo no equivalen, por sí solos, a mantener un estatus migratorio legal después del vencimiento de una visa.

Stewart Detention Center: la familia colombiana pide salir bajo fianza

Moreno presentó solicitudes de fianza para los tres. El letrado sostuvo que nunca cometieron delitos y argumentó ante la jueza que “no son un peligro para la comunidad”. Una revisión de las bases de datos realizada por CNN tampoco encontró antecedentes criminales.

Nora y Leonardo ya tienen audiencias programadas, mientras la defensa espera que el tribunal establezca una fecha para Sofía. El objetivo inicial consiste en que puedan salir del Stewart Detention Center, en el sur de Georgia, y continuar sus procesos de asilo en libertad.

Acuerdo TSA-ICE: cómo los datos de pasajeros pueden llegar a agentes migratorios

Moreno atribuyó el operativo a un acuerdo entre la TSA y el ICE. La cadena explicó que el DHS recibe información de los pasajeros antes de sus vuelos, lo cual puede permitir que las autoridades conozcan dónde y cuándo estarán.

Los tres pasajeros atravesaron el control de la TSA, pero fueron interceptados por agentes durante el embarque Fotomontaje realizado con IA

El DHS defendió su política migratoria y sostuvo que ya no permitirá que las personas a las que considera en situación irregular vuelen dentro del país norteamericano, salvo que viajen para salir de Estados Unidos. Otro portavoz evitó confirmar un aumento de las detenciones en aeropuertos y afirmó que la agencia había deportado a casi un millón de migrantes hasta el 12 de julio.

Kim todavía intenta determinar si las autoridades obtuvieron los datos cuando reservaron los pasajes o después del control de seguridad. “¿Por qué lo sabían?”, preguntó. Moreno señaló que antes existía cierta seguridad para quienes tenían solicitudes pendientes o permisos laborales válidos, pero aseguró que esa protección “ya no existe hoy en día”.