Nueva York, San Francisco, Seattle y Chicago se unen contra el Uscis y la regla de carga pública para inmigrantes
Las cuatro ciudades demócratas presentaron una demanda federal para frenar la norma que amenaza con negar green cards a extranjeros que usaron beneficios públicos
- 3 minutos de lectura'
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, encabezó junto a una coalición de gobiernos locales una demanda federal ante un tribunal de Manhattan contra la ampliación de la regla de carga pública. La acción legal, que también incluye a San Francisco, Seattle y Chicago, busca impedir que la normativa entre en vigencia el 18 de septiembre.
Qué reclama Nueva York, San Francisco, Seattle y Chicago contra el Uscis
- La demanda sostiene que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) excedió las facultades otorgadas por el Congreso y actuó “de manera arbitraria, caprichosa”.
- Los demandantes piden que se derogue la regla y que se ordene a la administración Trump “no tomar acciones de represalia” contra las autoridades locales que impulsan la acción judicial.
- “Las familias trabajadoras no deberían verse obligadas a prescindir del apoyo que necesitan por temor a ser deportadas al solicitar ayuda”, expresó Letitia James en una conferencia de prensa.
Qué cambia con la nueva regla del Uscis
- Hasta el 17 de septiembre, el Uscis evalúa beneficios en efectivo para mantenimiento de ingresos y la institucionalización a largo plazo financiada por el gobierno.
- Desde el 18 de septiembre, el análisis podrá sumar subsidios de vivienda, cupones de alimentos (SNAP, siglas en inglés del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) y ciertos programas de asistencia financiera para estudios universitarios.
- El Uscis deberá considerar en conjunto edad, salud, situación familiar, recursos económicos y educación del solicitante.
El impacto que denuncia Zohran Mamdani
- “La nueva norma sobre la carga pública pretende alejar a las familias inmigrantes de los programas que han proporcionado alimentos y salud a la población durante décadas”, dijo Mamdani en conferencia de prensa.
- Nueva York cuenta con más de 3,1 millones de residentes nacidos fuera de EE.UU., equivalentes al 38% de su población, según datos de la demanda.
- El asesor jurídico municipal, Steve Banks, afirmó que “ningún inmigrante neoyorquino debería tener que elegir entre su estatus migratorio y los beneficios a los que tiene derecho legalmente”.
Las personas que quedan exceptuados de la nueva regla de carga pública
- La norma mantiene excepciones para refugiados, asilados y beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).
- También quedan afuera víctimas de ciertos delitos o trata con visas U y T, autopeticionarios bajo VAWA y Jóvenes Inmigrantes Especiales.
A quiénes afecta la nueva normativa de carga pública
La regla afecta a quienes soliciten el ajuste de estatus para obtener la green card por categorías familiares o laborales. Las personas que presenten el formulario I-485 de manera electrónica, o cuyo trámite tenga matasellos del 18 de septiembre o posterior, deberán usar la nueva edición del formulario, fechada ese mismo día.
También se modificaron las disposiciones sobre fianzas de carga pública mediante los formularios I-945 e I-356. Si el trámite ya está en curso, conviene revisar con un abogado de inmigración si conviene enviar la solicitud antes del 18 de septiembre para quedar bajo las reglas vigentes hasta ese momento.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
- 1
- 2
Colapinto eleva el rendimiento, ofrece más elemento de análisis a Alpine y es el único piloto sin abandonos en la Fórmula 1
- 3
Antonela Roccuzzo, empresaria y esposa de Messi: “Nos levantamos muy temprano, llevamos con Leo a los chicos al colegio y me voy a entrenar”
- 4
Ramón Díaz, dueño de Los Ramones, logró su primer Gran Campeón Macho Angus: “Es una coronación hermosa”