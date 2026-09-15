Nueva York, San Francisco, Seattle y Chicago se unen contra el Uscis y la regla de carga pública para inmigrantes

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, encabezó junto a una coalición de gobiernos locales una demanda federal ante un tribunal de Manhattan contra la ampliación de la regla de carga pública. La acción legal, que también incluye a San Francisco, Seattle y Chicago, busca impedir que la normativa entre en vigencia el 18 de septiembre.

Qué reclama Nueva York, San Francisco, Seattle y Chicago contra el Uscis

La demanda sostiene que el Departamento de Seguridad Nacional ( DHS , por sus siglas en inglés) excedió las facultades otorgadas por el Congreso y actuó “de manera arbitraria, caprichosa” .

, por sus siglas en inglés) excedió las facultades otorgadas por el Congreso y actuó . Los demandantes piden que se derogue la regla y que se ordene a la administración Trump “no tomar acciones de represalia” contra las autoridades locales que impulsan la acción judicial.

y que se ordene a la administración Trump contra las autoridades locales que impulsan la acción judicial. “Las familias trabajadoras no deberían verse obligadas a prescindir del apoyo que necesitan por temor a ser deportadas al solicitar ayuda”, expresó Letitia James en una conferencia de prensa.

Qué cambia con la nueva regla del Uscis

Hasta el 17 de septiembre, el Uscis evalúa beneficios en efectivo para mantenimiento de ingresos y la institucionalización a largo plazo financiada por el gobierno.

y la institucionalización a largo plazo financiada por el gobierno. Desde el 18 de septiembre, el análisis podrá sumar subsidios de vivienda, cupones de alimentos ( SNAP , siglas en inglés del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) y ciertos programas de asistencia financiera para estudios universitarios.

, siglas en inglés del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) y ciertos programas de asistencia financiera para estudios universitarios. El Uscis deberá considerar en conjunto edad, salud, situación familiar, recursos económicos y educación del solicitante.

Desde el 18 de septiembre, el análisis podrá sumar subsidios de vivienda, cupones de alimentos (SNAP) Imagen creada con IA

El impacto que denuncia Zohran Mamdani

“La nueva norma sobre la carga pública pretende alejar a las familias inmigrantes de los programas que han proporcionado alimentos y salud a la población durante décadas”, dijo Mamdani en conferencia de prensa.

Nueva York cuenta con más de 3,1 millones de residentes nacidos fuera de EE.UU. , equivalentes al 38% de su población, según datos de la demanda.

, equivalentes al 38% de su población, según datos de la demanda. El asesor jurídico municipal, Steve Banks, afirmó que “ningún inmigrante neoyorquino debería tener que elegir entre su estatus migratorio y los beneficios a los que tiene derecho legalmente”.

Zohran Mamdani asegura que la comunidad migrante fue pilar para construir la ciudad de Nueva York ANGELA WEISS - AFP

Las personas que quedan exceptuados de la nueva regla de carga pública

La norma mantiene excepciones para refugiados, asilados y beneficiarios del Estatus de Protección Temporal ( TPS , por sus siglas en inglés).

( , por sus siglas en inglés). También quedan afuera víctimas de ciertos delitos o trata con visas U y T, autopeticionarios bajo VAWA y Jóvenes Inmigrantes Especiales.

A quiénes afecta la nueva normativa de carga pública

La regla afecta a quienes soliciten el ajuste de estatus para obtener la green card por categorías familiares o laborales. Las personas que presenten el formulario I-485 de manera electrónica, o cuyo trámite tenga matasellos del 18 de septiembre o posterior, deberán usar la nueva edición del formulario, fechada ese mismo día.

También se modificaron las disposiciones sobre fianzas de carga pública mediante los formularios I-945 e I-356. Si el trámite ya está en curso, conviene revisar con un abogado de inmigración si conviene enviar la solicitud antes del 18 de septiembre para quedar bajo las reglas vigentes hasta ese momento.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.