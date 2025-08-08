Quién es Delia Ramírez, la congresista de origen guatemalteco que se casó con un indocumentado: “Con mucho orgullo”

Delia Ramírez ocupa un escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos desde enero de 2023, en representación del tercer distrito congresional de Illinois. Hija de inmigrantes guatemaltecos, creció en el barrio de Humboldt Park, en Chicago, una zona con alta presencia de población latina, y hoy está casada con un dreamer, como se conoce a los inmigrantes que ingresaron al país como niños.

Polémica tras su discurso en el Congreso Panamericano en Ciudad de México

El viernes 1° de agosto, Ramírez participó en el segundo Congreso Panamericano, celebrado en la Ciudad de México. Este evento reúne a delegaciones de América del Norte, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe para discutir estrategias de fortalecimiento democrático.

El discurso de la congresista del tercer distrito de Illinois que desató la polémica

Durante su intervención, inició su mensaje en inglés y posteriormente cambió al español. “Soy guatemalteca con mucho orgullo antes que estadounidense”, expresó. También destacó su formación familiar y mencionó que su madre, María Elvira Ramírez, le enseñó a priorizar la compasión y la cooperación en la labor pública.

“En esta sala, yo veo líderes dispuestos a elegir las relaciones por encima de la conquista, la cooperación por encima de la competencia y la diplomacia por encima de la dominación”, comentó. “Dispuestos a construir comunidades prósperas en nuestro país y en el extranjero, con el compromiso de ambientes limpios, de viviendas asequibles, de educación pública de calidad y de defender al inmigrante sin importar las fronteras”, agregó.

La congresista por el tercer distrito de Illinois desató una polémica luego de su discurso proinmigrante en México Foto Facebook Congresswoman Delia Ramirez

Reacciones y críticas en Estados Unidos

Sus declaraciones provocaron respuestas inmediatas en redes sociales y en el ámbito político estadounidense, principalmente entre figuras del Partido Republicano. El congresista de Tennessee, Andy Ogles, pidió “desnaturalizarla, deportarla y expulsarla” del Comité de Seguridad Nacional. “Sabemos a quiénes pertenece”, publicó en X.

Kathy Salvi, presidenta del Partido Republicano de Illinois, señaló que un representante que priorice la lealtad a otro país sobre EE.UU. no debería ocupar un cargo en el Congreso. “Somos el país más grande en la historia del mundo y la ingratitud de Ramírez hacia EE.UU. es traicionar la fe del pueblo que la eligió para representarlo”, aseguró.

Además, el Departamento de Seguridad Nacional compartió una cita del expresidente Theodore Roosevelt en la que se rechaza cualquier lealtad dividida. “En este país no hay cabida para el americanismo con doble sentido... Nuestra lealtad debe ser puramente hacia EE.UU. Debemos condenar implacablemente a cualquiera que tenga otra lealtad”, publicaron en X.

La demócrata representa al tercer distrito congresional de Illinois como la primera latina elegida al Congreso en Illinois y en todo el Medio Oeste Captura de pantalla Chicago Tribune

Trayectoria política de Delia Ramírez

De acuerdo con su sitio web oficial, antes de llegar al Congreso federal, Ramírez fue elegida en 2018 para la Asamblea General de Illinois, donde impulsó leyes para ampliar el acceso a la salud y financiar proyectos de vivienda asequible. Su carrera política se ha enfocado en temas de justicia económica, derechos de los inmigrantes y acceso a servicios públicos.

En el ámbito legislativo, formó parte del Comité de Seguridad Nacional y del Comité de Asuntos de Veteranos. Durante esta etapa como legisladora estatal, impulsó la expansión de Medicaid para personas mayores sin importar su estatus migratorio, gestionó recursos para vivienda asequible y promovió la creación de una junta escolar electa en Chicago.

En la actualidad, el tercer distrito congresional de Illinois que representa incluye partes del noroeste de Chicago y zonas suburbanas de los condados de Cook y DuPage. Se trata de un área diversa, con un 47% de población latina, según sus palabras, y una significativa comunidad inmigrante.

En una entrevista con Telemundo en 2024, Ramírez describió su distrito como un espacio con alta actividad comercial, en el que conviven distintas culturas y tradiciones. “Hay 77 barrios y cada uno es bien diferente. Es bonito ver que la gente conozcan estos lugares, más allá del centro de la ciudad”, comentó.

Su vínculo con las comunidades locales se remonta a sus años como directora de organizaciones sin fines de lucro, donde trabajó en programas de vivienda, asistencia a personas indocumentadas y servicios sociales.

Delia Ramírez, congresista de origen guatemalteco en EE. UU., participó del Congreso Panamericano en México y su discurso proinmigrantes desató las críticas Foto Facebook Congresswoman Delia Ramirez

¿La congresista de Illinois está casada con un inmigrante indocumentado?

Ramírez está casada con Boris, un beneficiario del programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia). “Ser la esposa de alguien indocumentado es algo que pienso en todo momento que entro al Capitolio”, dijo en su entrevista con Telemundo.

Explicó públicamente que vivir con un cónyuge con un estatus migratorio incierto influye en su perspectiva sobre las leyes migratorias y refuerza su compromiso con una reforma integral que incluya un camino hacia la ciudadanía para los “dreamers”.

La congresista ha sido una defensora constante de políticas que reconozcan las contribuciones de esta comunidad al país norteamericano. “Para que se entienda que EE.UU. solo sale adelante por el inmigrante y por las relaciones que tenemos con ustedes (los otros países) de igualdad”, afirmó durante su discurso en el Congreso Panamericano.

La demócrata afirmó que su labor en el Congreso estadounidense busca fortalecer las relaciones internacionales con base en la igualdad y la defensa de los inmigrantes.