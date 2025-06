Es hija de migrantes latinos y congresista en EE.UU.: así cruzó a Trump por limitar la ciudadanía por nacimiento

La congresista demócrata Delia Ramírez, de 41 años, es hija de inmigrantes guatemaltecos y ciudadana estadounidense por derecho de nacimiento. Por ello, se indignó con los recientes esfuerzos de Donald Trump por eliminar la 14° Enmienda (más conocida como la ciudadanía por nacimiento), al punto que salió a confrontar al presidente con la canción Born in the USA, de Bruce Springsteen.

Delia Ramírez, la congresista que enfrenta a Trump en el debate de la ciudadanía por nacimiento

Según declaró Delia Ramírez a EFE, el himno “Born in the USA”, de Bruce Springsteen, la inspiró para plantarle cara al presidente Donald Trump y a su plan de limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento. “Nadie está por encima de la Constitución”, sentenció Ramírez en su entrevista.

Delia Ramírez al presentar su 'Born in the USA Act' ante los medios @deliaramirezil vía Instagram

Desde su posición actual, Delia Ramírez es representante por el distrito 3 de Illinois. Es la primera latina elegida para ese cargo en el Medio Oeste del país, así como la única integrante del actual Congreso cuyos padres eran indocumentados.

Por ello, para esta congresista demócrata, oponerse a los esfuerzos de Trump por negar la ciudadanía a hijos de padres indocumentados o con visas temporales, es “algo personal”. En su charla con EFE, afirmó que el himno “Born in the USA” la motivó a liderar la introducción del proyecto de ley Born in the USA Act (actualmente respaldado por 100 legisladores demócratas).

Como legislación, la Born in the USA Act tiene como objetivo bloquear la implementación de la orden ejecutiva 14160, y así, proteger el derecho constitucional de la ciudadanía por nacimiento, sustentado en la 14° Enmienda.

“Para mí es un orgullo (liderar esta ley Born in the USA Act). Soy hija de padres inmigrantes y mi mamá cruzó la frontera embarazada de mí”, contó la legisladora sobre el camino recorrido desde Guatemala por parte de sus padres.

El avance de la orden de Donald Trump para eliminar la ciudadanía por nacimiento

El 20 de enero de 2025, en el primer día de su segundo mandato, Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 14160 para negar la ciudadanía automática a bebés nacidos en EE.UU. cuyos padres no sean ciudadanos ni residentes permanentes legales. Esto incluye a aquellos con estatus migratorio temporal o indocumentados.

Por ahora, la orden está bloqueada por múltiples tribunales federales que la consideran inconstitucional. Sin embargo, el caso está en revisión por parte de la Corte de Apelaciones del 9.º Circuito, en donde los jueces muestran escepticismo respecto a los argumentos del gobierno, según medios especializados como Reuters.

Si bien no hay una fecha exacta para el fallo final, se anticipa que la Corte Suprema emita su decisión entre finales de junio y principios de julio de 2025.

Así afectaría a EE.UU. la eliminación de la nacionalidad por nacimiento

Según un estudio conjunto del Migration Policy Institute y la Universidad Estatal de Pensilvania, negar la ciudadanía a hijos de padres sin estatus legal permanente en EE.UU. incrementaría la población indocumentada en un 40% para 2075.

Aunque la canción 'Born in the USA', de Bruce Springsteen, es una crítica a la Guerra de Vietnam, Delia Ramírez la retomó como inspiración para los migrantes @deliaramirezil vía Instagram

Esto significaría 5,4 millones de personas adicionales sin estatus legal, lo que perpetuaría una subclase multigeneracional sin goce pleno de derechos básicos. Adicionalmente, los niños nacidos en EE. UU. sin ciudadanía podrían enfrentar apatridia, y por lo tanto, estarían expuestos a quedar sin protección legal incluso en el país de origen de sus padres.

A nivel técnico y legal, la Enmienda 14 de la Constitución garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en EE. UU. Dados sus antecedentes, modificar este derecho requeriría de otra enmienda constitucional, y por lo tanto, de un proceso complejo que implica la aprobación de dos tercios del Congreso, así como la ratificación por tres cuartos de los estados.

Qué dice la canción Born in the USA de Bruce Springsteen, en español

Nací en un pueblo de mala muerte

La primera patada que recibí fue cuando caí al suelo

Acabas como un perro al que han golpeado demasiado

Hasta que pasas la mitad de tu vida protegiéndote

Nací en Estados Unidos

Nacido en Estados Unidos

Me metí en un aprieto en la ciudad

Así que pusieron un rifle en mi mano

Me enviaron a una tierra extranjera

Para ir a matar al hombre amarillo

Nací en Estados Unidos

Nacido en Estados Unidos

Al regresar a casa, a la refinería

El capataz me dijo: «Hijo, si dependiera de mí…»

Fui a la Administración de Veteranos

Y me dijo: «Hijo, ¿aún no lo entiendes?»

Tenía un hermano en Khe Sahn

Luchando contra el Viet Cong

Ellos aún están allí, él ha muerto

Tenía una mujer a la que amaba en Saigón

Ahora solo tengo una foto de él en sus brazos

Bajo las sombras de la penitenciaría

Junto al fuego del gas de la refinería

Llevo diez años quemando carretera

Sin sitio adónde huir, sin un lugar adónde ir

Nací en Estados Unidos

Nacido en Estados Unidos

Soy un tío acabado en Estados Unidos

Nací en Estados Unidos

Soy un rockero descarado en Estados Unidos