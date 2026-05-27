La CBP descubrió un cargamento de bolsos de lujo para mascotas en un aeropuerto de Nueva Jersey

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos detectó un cargamento de falsos bolsos de lujo para mascotas. El envío fue interceptado en el Aeropuerto Internacional de Newark Liberty, y las investigaciones confirmaron que la mercancía confiscada tenía un valor de más de US$800.000.

El descubrimiento de la CBP de bolsos de lujo que valían casi un millón de dólares

El director de operaciones de campo (DFO, por sus siglas en inglés) de la CBP en Nueva York, Francis J. Russo, compartió en un mensaje en redes sociales los detalles del hallazgo. De acuerdo con el texto, los funcionarios en el Aeropuerto Internacional de Newark Liberty detectaron 162 bolsos de perros falsificados destinados a Union City, Nueva Jersey.

El contenido incautado por la CBP al llegar a la frontera @dfonewyork

El contenido llegó declarado como “joyas de imitación” procedente de China, en un intento de pasar los controles de la Aduana. Además, tenían un valor minorista de US$874.800, según especificó posteriormente el DFO.

“No hay impostores que entren bajo nuestra vigilancia. Cuando se trata de proteger nuestras fronteras, no nos gusta la moda falsa”, escribió para concluir su relato.

El descubrimiento no es un caso aislado, sino que la CBP frecuentemente encuentra mercadería falsificada. A principios de mayo, agentes asignados a Louisville incautaron 1622 piezas de joyería de diseño en un solo envío exprés.

Los paquetes contaban con 1227 pulseras y 395 collares que lucían idénticos a los de conocidas marcas de joyería de lujo, como Cartier, Tiffany y Van Cleef & Arpels.

El comunicado compartido por la agencia detalló que, si el contenido hubiera sido auténtico, el envío habría tenido un precio de venta al público sugerido por el fabricante superior a los US$14,1 millones.

El trabajo de la CBP para interceptar mercadería falsa

Las mercaderías falsificadas incautadas por la CBP

En su página web, el organismo dedicado a la protección fronteriza dispone de un panel en el que muestra las estadísticas de bienes confiscados por infringir las regulaciones de propiedad intelectual. Los últimos datos disponibles corresponden al año fiscal 2024 y señalan que la mercadería incautada fue:

Productos farmacéuticos y de cuidado personal: 5,5 millones (por un valor de US$609 millones ).

(por un valor de ). Bolsos de mano y billeteras: 5,1 millones ( US$1086 millones ).

( ). Ropa y accesorios: 1,3 millones ( US$251 millones ).

( ). Joyería y relojes: 0,8 millones (US$3097 millones).

Las incautaciones de la CBP en el año fiscal 2024 fueron en su mayoría de productos farmacéuticos y de cuidado personal @dfonewyork

A su vez, los datos indican que la mayoría de los envíos interceptados por contar con mercadería falsificada provenían de los siguientes países:

China: 8942 paquetes.

Hong Kong: 3850.

India: 2576.

Turquía: 950.

Tailandia: 419.

Qué riesgos advierte CBP sobre la venta de productos falsificados en EE.UU.

En otro apartado, la CBP señala que los peligros de los productos falsificados incluyen los siguientes:

Financiamiento del crimen: a menudo, la comercialización sirve para sustentar empresas delictivas , lo que amenaza la capacidad de innovación de las compañías estadounidenses.

a menudo, la comercialización sirve para sustentar , lo que amenaza la capacidad de innovación de las compañías estadounidenses. Trabajos y ganancias: cada vez que se adquiere un producto falso, una empresa legítima pierde ingresos. A largo plazo, esto se traduce en pérdidas de beneficios y de empleos en EE. UU.

cada vez que se adquiere un producto falso, una empresa legítima pierde ingresos. A largo plazo, esto se traduce en en EE. UU. Ilegalidad: comprar y transportar productos falsificados hacia o dentro de los EE. UU. es ilegal y puede conllevar sanciones civiles o penales.

comprar y transportar productos falsificados hacia o dentro de los EE. UU. es y puede conllevar sanciones civiles o penales. Responsabilidad individual: los consumidores particulares pueden ser responsables de multas, incluso si no tenían la intención de importar mercancía pirata o falsificada.

los consumidores particulares pueden ser responsables de multas, incluso si no tenían la intención de importar mercancía pirata o falsificada. Peligros ocultos: pueden representar peligros reales para la seguridad del consumidor, desde los juguetes para niños hasta los productos farmacéuticos.