Operativos en lugares de trabajo y aeropuertos llevan al ICE a un julio récord en arrestos de migrantes

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) alcanzó niveles récord en julio por sus operativos migratorios. En los primeros 12 días del mes, la agencia promedió más de 1400 arrestos diarios, lo que representa un incremento del 40% en comparación con el año pasado.

El récord de arrestos del ICE en julio 2026

Según un informe del Washington Post y datos analizados por TRAC Immigration, al 11 de julio había un total de 65.765 personas detenidas. De estas, el 89% fueron arrestadas por el ICE, mientras que el 11% restante proviene de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

En varias ocasiones durante julio, la agencia alcanzó su objetivo diario de 2000 arrestos .

. En junio de 2026, el total de personas enviadas a centros de detención superó las 39.500, cifra que se espera sea sobrepasada por el total de julio.

Este incremento de arrestos se produce en medio de la muerte de tres migrantes durante operativos. Dos por disparos de agentes: Lorenzo Salgado Araujo, el 7 de julio en Houston (Texas), y Johan Sebastián Durán Guerrero, el 13 de julio en Maine. La tercera víctima, un mexicano de 28 años no identificado públicamente, murió atropellado por un camión el 14 de julio mientras huía de los agentes en St. Augustine, Florida.

Por qué surge el aumento de las detenciones del ICE

Las acciones del ICE se expandieron en distintos estados e incluyen operativos en lugares de trabajo, aeropuertos y procedimientos coordinados con otras agencias federales.

Según The Washington Post, las capturas aumentaron más del 40% en comparación con el mismo período del año pasado, una diferencia que refleja el endurecimiento de las medidas migratorias aplicadas por el gobierno federal.

El ICE comenzó a realizar detenciones en diferentes aeropuertos con vestimenta de civil MEGAN VARNER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En zonas como el sur de Florida, se acrecentó la preocupación luego que se conociera que la agencia general planea firmar contratos para nuevos centros de detención en sus jurisdicciones de Seattle, Filadelfia, Miami y Denver, que en conjunto tendrían capacidad para albergar a 5500 detenidos, según consignó NBC News.

Perfil de los detenidos y consecuencias de los arrestos

De acuerdo con los datos de TRAC Immigration, la población de detenidos se distribuye de la siguiente manera:

29% tienen condenas criminales

tienen condenas criminales 31% tienen cargos criminales pendientes

tienen cargos criminales pendientes 40% son clasificados como “otros infractores de inmigración” sin antecedentes criminales registrados en esta base de datos.

En ese contexto, un estudio del Immigration Research Center sostiene que por cada 1000 hombres inmigrantes arrestados, hay una caída del 2.5% en el empleo de hombres inmigrantes en el grupo de riesgo.

“Cada vez resulta más evidente que el programa de deportaciones masivas que está llevando a cabo la administración Trump está perjudicando a los trabajadores estadounidenses, tanto a los inmigrantes como a los nacidos en Estados Unidos”, cita la investigación.