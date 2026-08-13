Organización de un exagente del ICE recibe un contrato millonario de Trump para representar a niños migrantes

El gobierno de Donald Trump adjudicó un contrato federal de 158 millones de dólares a Our Rescue, una organización dedicada a combatir la trata de personas creada por Tim Ballard, un exagente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) con acusaciones de crímenes en su contra. El financiamiento está dirigido a que participe en la representación legal de niños migrantes que llegan a Estados Unidos sin padres o tutor legal.

El contrato millonario de Trump con Our Rescue, la organización creada por Ballard

De acuerdo con un informe de The Washington Post, el acuerdo fue gestionado por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés), organismo encargado de la atención de estos menores. La adjudicación se produce después de que el gobierno comenzó a modificar los grupos que anteriormente prestaban servicios jurídicos a los niños involucrados en procedimientos migratorios.

El gobierno de Donald Trump otorgó un contrato de US$158 millones a la organización sin fines de lucro Our Rescue para brindar representación legal a niños migrantes no acompañados Imagen ilustrativa generada con IA

Our Rescue fue creada en 2013 por Ballard, exagente del ICE, que había trabajado alrededor de 12 años en grupos de tareas contra crímenes de explotación infantil, según su sitio web. La organización fue conocida inicialmente como Operation Underground Railroad (OUR) y centró sus actividades en operaciones contra redes de trata.

La trayectoria de Ballard también sirvió como base para la película Sound of Freedom, que se estrenó en 2023. El exagente abandonó Our Rescue en julio de ese año y posteriormente pasó a desarrollar actividades a través de la Tim Ballard Foundation.

Después de su salida, la organización quedó bajo la dirección de Derek Benner, otro exagente del ICE. El nuevo contrato de US$158 millones generó cuestionamientos entre organizaciones dedicadas a la defensa de inmigrantes debido a que no está claro qué cantidad de abogados especializados en derecho migratorio infantil posee Our Rescue.

Sus responsables sostuvieron que la protección de menores expuestos a situaciones de explotación forma parte de los objetivos de la institución. “Estos niños se encuentran entre los más vulnerables del mundo y merecen toda la atención”, dijo Benner, según reprodujo el medio.

Las acusaciones contra el exagente del ICE que fundó Our Rescue

Según The Washington Post, Ballard enfrenta actualmente distintas demandas civiles relacionadas con su conducta durante operaciones y actividades vinculadas con su organización. Entre las acusaciones aparecen señalamientos de agresión sexual, tráfico sexual y trabajo forzado.

Algunas demandantes sostuvieron que fueron presionadas para participar en situaciones sexuales durante operaciones encubiertas. Las acusaciones en su contra fueron presentadas en una demanda en Utah en la que describieron situaciones que, según su versión, ocurrieron durante misiones de rescate.

Lo anunció el ICE: agentes migratorios usarán un nuevo elemento para generar descargas eléctricas y facilitar detenciones

Por otro lado, una excolaboradora de Ballard alegó que él conspiró para que otro operador la agrediera sexualmente, aunque esta demanda fue desestimada por un juez, según detalló el exagente del ICE en su sitio web.

Su defensa sostuvo que las denuncias forman parte de una estrategia coordinada para afectar su reputación y cuestionó la consistencia de algunos testimonios. También señaló que determinados procesos y solicitudes judiciales contra el exagente fueron desestimados.

Los cambios de Trump en la defensa de los menores migrantes y las críticas que generó

La adjudicación a Our Rescue no constituye el único cambio en el sistema de asistencia legal para menores migrantes. Un pequeño estudio jurídico de Texas, Burke Law Group, recibió previamente un contrato de US$150 millones para prestar servicios similares.

Varias organizaciones sin fines de lucro apuntaron contra los cambios de la administración Trump sobre la defensa de menores migrantes no acompañados Facebook Amica Center for Immigrant Rights

La firma está dirigida por Marcella Burke, quien ocupó un cargo durante la administración Trump. Los nuevos acuerdos sustituyen a organizaciones que habían trabajado durante cerca de dos décadas con niños involucrados en procesos ante tribunales de inmigración.

Los defensores de los inmigrantes cuestionaron que entidades con menor trayectoria específica puedan asumir la atención jurídica de una población que requiere representación especializada.

Michael Lukens, director ejecutivo del Centro Amica para los Derechos de los Inmigrantes, sostuvo que el cambio puede facilitar las deportaciones. Según indicó a The Washington Post, su organización tampoco recibió una notificación oficial sobre la transferencia de determinados casos.