Padre con TPS fue a dejar a su hija a un centro educativo de Head Start en California y al salir lo arrestó el ICE

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, (ICE, por sus siglas en inglés), detuvieron a un padre haitiano minutos después de que dejara a su hija de dos años en un centro del programa Head Start del barrio North Park, en San Diego.

El ICE arresta a padre haitiano en San Diego cuando va a centro educativo a dejar a su hija

El migrante hatiano detenido fue identificado como Walto Deshommes. Su pareja, mencionada como Suze en la cobertura televisiva, y activistas comunitarios dijeron que ambos tienen un caso de asilo pendiente.

La familia dijo a ABC 10 News además que el hombre había residido legalmente bajo el Estatus de Protección Temporal, conocido como TPS por sus siglas en inglés, hasta la finalización de esa protección para ciudadanos haitianos.

Padre hatiano detenido por el ICE (captura de video)

El TPS es una protección temporal otorgada a personas de determinados países cuando existen condiciones que impiden un retorno seguro, pero no equivale al asilo ni a la residencia permanente. Tener una solicitud de asilo pendiente tampoco impide por sí solo toda detención migratoria.

Cada situación depende del expediente y de las órdenes vigentes, por lo que esta historia no debe presentarse como orientación jurídica general.

El arresto del ICE en San Diego fue dentro del centro educativo

La Asociación de Vivienda Vecinal, responsable del establecimiento Head Start en San Diego, confirmó que la detención ocurrió fuera del predio.

La organización informó que el personal contactó a la persona designada para emergencias y entregó a la niña a un familiar autorizado. Head Start es un programa federal de educación temprana y apoyo integral para niños pequeños de hogares con bajos ingresos.

ARCHIVO – Un agente federal porta una placa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas Yuki Iwamura - FR171758 AP

Wister Gaetan, quien asistió a la familia y tradujo la entrevista, relató que Deshommes arrojó las llaves del automóvil y su documento de identidad durante el operativo para que el personal pudiera recuperarlos.

“El temor es alto, pero aun así quieren hacer lo que exige la ley”, dijo Gaetan. La pareja tenía prevista una audiencia ante un tribunal de inmigración, según la cobertura.

Así ocurrieron los hechos:

Deshommes dejó a su hija en el centro de North Park antes de ser detenido

El arresto ocurrió fuera del campus, según la institución

La niña fue entregada a un familiar autorizado después de que el personal activara el contacto de emergencia

No se obtuvo una explicación del ICE sobre la base legal de la detención ni el lugar al que fue trasladado Deshommes. La familia tampoco presentó documentos del expediente de asilo.

La detención se produjo en un contexto en el que familias inmigrantes y organizaciones escolares de San Diego expresaron preocupación por operativos cerca de establecimientos educativos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.