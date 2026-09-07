Perros robot, guantes eléctricos y dispositivos para detener autos: la nueva apuesta del ICE para deportar migrantes en EE.UU.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) avanza con la incorporación de tecnologías para sus operativos. Estos dispositivos buscan aumentar la seguridad de los oficiales, con perros robot, guantes eléctricos y herramientas para detener autos.

Los perros robot que planea comprar el ICE

La agencia federal planifica una inversión estimada de entre uno y dos millones de dólares para la compra de unidades robóticas de vigilancia. Estos dispositivos mecánicos cuadrúpedos llevan el nombre de Spot y son fabricados por la compañía estadounidense Boston Dynamics.

De acuerdo con un reporte de NBC News, con esta medida, el organismo de inmigración busca proteger la integridad física de sus agentes de seguridad en situaciones de alto riesgo.

Los robots Spot ofrecerán una capacidad operada de forma remota para realizar inspecciones, evaluar riesgos y mejorar la conciencia situacional en lugares peligrosos o de difícil acceso.

De este modo, los aparatos inspeccionarán los inmuebles bajo sospecha y alertarán sobre la presencia de sustancias químicas nocivas o de posibles amenazas. Las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) descartan la colocación de armamento o de elementos ofensivos en estas unidades de exploración.

Este plan ingresó formalmente al sistema de pronóstico de adquisiciones, según se muestra en el registro publicado a finales de agosto de 2026 en el Acquisition Planning Forecast System (APFS, por sus siglas en inglés) del DHS.

Los guantes eléctricos que compró el ICE

La administración federal planea destinar un presupuesto de hasta US$20 millones para la compra de miles de guantes eléctricos. Estos accesorios de seguridad tienen la capacidad de emitir descargas a través del contacto físico.

Los portavoces del gobierno defienden esta adquisición bajo el argumento de que la herramienta ofrece una alternativa intermedia de control. Según la postura oficial, el uso de estos guantes evitará que los oficiales apliquen métodos letales o fuerza excesiva en los arrestos.

Justin Hall, custodio de la cárcel del condado de Nelson, en Kentucky, muestra un guante de electrochoques que se utiliza en la instalación, el jueves 13 de agosto de 2026, en Bardstown, Kentucky (AP Foto/Dylan Lovan) Dylan Lovan - AP

Por el contrario, de acuerdo con un informe de AP, defensores de los derechos civiles y especialistas expresaron preocupación por el riesgo de uso indebido y la falta de controles claros sobre estos dispositivos.

El dispositivo del ICE para detener vehículos

La agencia migratoria firmó además un contrato con una corporación de Arizona llamada Stock Enterprises LLC para adquirir un sistema de detención vehicular.

Según Scripps News, el acuerdo comercial compromete un desembolso de US$29.286 para la compra de la herramienta, conocida como Grappler Police Bumper.

El aparato consta de una estructura de metal que los agentes instalan en la parte delantera de las patrullas policiales. Durante una persecución por carretera, el oficial puede acercar su unidad a la parte trasera del automóvil sospechoso para iniciar la maniobra.

De este modo, el oficial activa un interruptor eléctrico para lanzar una red de nailon resistente que atrapa el neumático posterior del infractor. La malla inmoviliza rápidamente la llanta y frena la rotación de la rueda hasta detener por completo el vehículo.

Autoridades policiales que utilizan el sistema advierten que la maniobra debe realizarse con precaución, ya que el auto interceptado puede continuar desplazándose lateralmente mientras reduce la velocidad.