Qué pasará con el TPS de miles de venezolanos: el debate que abre la desaparición de deportados en La Guaira

La situación de más de un centenar de ciudadanos venezolanos deportados desde Estados Unidos y reportados como desaparecidos tras el colapso de un hotel en La Guaira reactivó la discusión sobre el futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para cientos de miles de migrantes. El caso tomó relevancia luego de que un vuelo de deportación llegara a Venezuela pocas horas antes de los dos sismos que afectaron al norte del país.

El caso de los deportados a Venezuela impulsa el pedido para restablecer el TPS

De acuerdo con AP, un vuelo de deportación con 146 venezolanos llegó desde Miami a Venezuela el 24 de junio, horas antes de los sismos.

horas antes de los sismos. Reuters informó que más de 140 migrantes repatriados fueron alojados en el Hotel Santuario La Llanada, en La Guaira, una de las zonas más afectadas por el desastre.

Alrededor de 147 deportados se encontraban en el Hotel Sanitario de La Guaira que colapsó tras el terremoto en Venezuela Matias Delacroix - AP

Los reportes todavía no permiten establecer una cifra definitiva de sobrevivientes. El medio citado dio a conocer que familiares de los deportados señalaron que al menos una docena de personas logró escapar por sus propios medios, mientras que una familia dijo haber visto una lista con 32 sobrevivientes. AP, por su parte, reportó que más de 100 venezolanos deportados permanecían desaparecidos tras el colapso del hotel.

“Todos los demás quedaron tapiados, muertos. Yo pude salir de los escombros, por un momento sentí que me iba a morir”, relató uno de los sobrevivientes a Univision.

“Tenía años que no venía a Venezuela; llegué el 24 de junio repatriado de EE.UU. Mi esposa no sabe de mí y mis hermanos supieron ayer que yo llegué a Venezuela, pero no saben si yo estoy vivo. Ellos no lo saben”, señaló.

La situación generó reclamos para que EE.UU. suspenda las deportaciones hacia Venezuela mientras persista la emergencia. Distintas organizaciones y familiares consideraron necesario revisar la política migratoria aplicada a quienes enfrentan procesos de deportación.

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“En la situación que estamos, donde es una tragedia lo que está sucediendo en Venezuela, no pueden deportar más personas. O sea, de por sí es una cosa inhumana”, señaló Janet Mejías, prima de Daniel Alejandro Núñez Ramírez, uno de los repatriados hallado sin vida.

Las organizaciones sostuvieron que las actuales condiciones en Venezuela representan un escenario extraordinario que requiere medidas de protección.

Uno de los principales argumentos es que la legislación que regula el TPS contempla los desastres naturales como una de las circunstancias que permiten otorgar esta protección migratoria temporal cuando un país no puede recibir de manera segura a sus ciudadanos.

Organizaciones advierten sobre el impacto humanitario y económico

Representantes de asociaciones de migrantes señalaron que cientos de miles de venezolanos en Estados Unidos dependen del TPS o de algún esquema de protección migratoria para trabajar legalmente y sostener económicamente a sus familias mediante el envío de remesas. “Entonces, no es solo la crisis migratoria, la crisis humanitaria, incluso hay un efecto económico”, dijo a Univision Adelys Ferro, directora ejecutiva de Venezuelan American Caucus.

José Antonio Colina, presidente de Venezolanos Perseguidos por Motivos Políticos en el Exilio (Veppex), le dijo al medio citado que lo ocurrido en Venezuela representa una “tragedia de una magnitud incalculable”, por lo que consideró que la administración Trump debería replantear su postura frente al programa de protección para estos ciudadanos.

Vista aérea de edificios destruidos en Caraballeda, en La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026, tras dos grandes terremotos. (Miguel Medina/pool photo vía AP) Miguel Medina - Pool AFP

“Si bien es cierto que habían eliminado el TPS por un tema político, es muy cierto también que a partir de ahora hay un nuevo capítulo donde un desastre natural ha golpeado claramente al pueblo venezolano y no existen condiciones en estos momentos en Venezuela para que regresen las personas que vienen de los EE.UU.“, señaló.

Además del restablecimiento del TPS, el Veppex planteó como alternativa la implementación de una Acción Diferida, con una vigencia inicial de 18 meses y posibilidad de prórroga. El objetivo, según las organizaciones, es suspender deportaciones mientras se evalúa la evolución de la emergencia.

“Lo que pedimos es que los venezolanos puedan seguir trabajando legalmente y que sean protegidos tanto de deportación como de detención al menos durante un tiempo”, agregó Ferro.

Piden que se retome el TPS para venezolanos tras la emergencia debido al terremoto Facebook Venezuelan American Alliance - VAA - Facebook Venezuelan American Alliance - VAA

El debate llega al Congreso y la decisión queda en manos de Washington

La discusión también comenzó a trasladarse al ámbito político estadounidense. Entre las voces que se pronunciaron figura la congresista republicana María Elvira Salazar, quien consideró que la situación podría abrir una nueva instancia de análisis sobre la protección migratoria para quienes cuentan con TPS.

“Ahora puede ser que sea un momento donde pueda convencer a mi partido de que esto es lo correcto. No es solamente para los venezolanos, sino para todo aquel que tiene TPS, que lleva años en este país; por eso hace falta una reforma migratoria”, dijo Salazar.

Mientras tanto, la organización Veppex mantiene el pedido formal para que la administración estadounidense suspenda las deportaciones y evalúe un nuevo esquema de protección temporal.

Hasta el momento, la decisión permanece en manos de la Casa Blanca y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), sin que se haya anunciado un cambio oficial en la política migratoria hacia los venezolanos deportables.