La advertencia de una legisladora de Florida de origen cubano: “Los hispanos se van del Partido Republicano”
María Elvira Salazar aseguró que muchos tomaron esa decisión por las políticas migratorias de Trump
- 3 minutos de lectura'
María Elvira Salazar, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el 27.° distrito de Florida, aseguró que varios hispanos abandonaron el Partido Republicano por las políticas migratorias de la administración Trump. Con este panorama, hizo un llamado a revertir dicha tendencia.
El llamado de María Elvira Salazar a los republicanos
La congresista del Partido Republicano advirtió sobre la decisión de la comunidad latina en sus redes sociales. Allí, remarcó que meses atrás había predicho la decisión de los hispanos de abandonar la agrupación.
“Hoy lo vemos en tiempo real. Los hispanos abandonan de forma masiva el Partido Republicano, y fingir lo contrario no lo solucionará. Como republicanos, debemos revertir el rumbo y actuar ya", señaló Salazar, de origen cubano, en su cuenta de X.
La también periodista hizo alusión a un video que publicó en noviembre del año pasado, donde el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) coordinó diferentes redadas en ciudades como Chicago.
En esa publicación, afirmó que si el partido no cumplía con lo prometido en las elecciones presidenciales de 2024, dejarían de respaldarlo. Como ejemplo, mencionó los resultados en los comicios de noviembre del año pasado en Nueva Jersey y Virginia, donde se impusieron los demócratas.
“Los hispanos retrocedieron más de 25 puntos respecto al Partido Demócrata. Seamos claros: en Virginia y Nueva Jersey, el Partido Republicano habría tenido muchas más posibilidades de ganar si el voto hispano se hubiera mantenido con la coalición", aseguró en el video.
Luego agregó: "Cuando estamos presentes para ellos, ganamos. Cuando nos olvidamos, perdemos. Los hispanos quieren lo mismo que cualquier otro estadounidense".
El apoyo de la comunidad latina durante las elecciones presidenciales de 2024
Durante los comicios presidenciales, hubo un aumento notable en el respaldo de la comunidad hispana al presidente Donald Trump. De acuerdo con Americas Society, el republicano logró acumular entre el 42 y el 48% del voto latino. Estas cifras representan un incremento considerable frente al 2016 (28%) y el 2020 (32%-36%).
Aunque Kamala Harris mantuvo una mayoría del voto hispano (entre el 51% y el 56%), la brecha se estrechó de manera drástica. En 2020, Joe Biden había ganado este sector por un margen de 25 puntos, mientras que en 2024, la diferencia se redujo a solo tres puntos.
Este cambio derivó de la participación electoral más que por votantes que cambiaron de partido. Entre los latinos elegibles que votaron en 2024, pero no lo hicieron en 2020, el 60% apoyó a Trump, según consignó Pew Research Center.
- De este grupo, los latinos sin título universitario mostraron una mayor inclinación de apoyo en comparación con aquellos con educación superior.
Entre los lugares donde se reflejó un incremento del apoyo latino en la administración Trump se encuentran la frontera de Texas con México y el sur de Florida.
