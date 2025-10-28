Qué puede hacer un venezolano en caso de verse afectado por el fin del TPS, según un abogado migratorio en EE.UU.

El 7 de noviembre entra en vigor la cancelación formal del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) de 2021 para Venezuela y el 2 de octubre de 2026 incide entre las personas que mantienen el beneficio desde 2023. Tras estas medidas, cerca de 600 mil venezolanos deberán buscar nuevas alternativas para vivir de forma legal en Estados Unidos.

Qué debe hacer un venezolano para vivir en Estados Unidos en caso de perder el TPS

En diálogo con LA NACION, Jesús Reyes, un abogado de inmigración, recomendó la búsqueda de asesoría y otras opciones amparadas por la ley para permanecer en Estados Unidos. Entre las opciones se encuentran:

Pedido de asilo

Este trámite se aplica a quienes ya se encuentran en EE. UU. y temen regresar a su país de origen porque sufrieron o creer poder sufrir persecución por raza, religión o ideología política, según consignó el Gobierno de Estados Unidos.

Las personas que soliciten asilo en Estados Unidos deben demostrar que sufrieron o pueden sufrir algún tipo de persecución por raza o ideología Freepik

Petición familiar o Formulario I-130

Presentar el Formulario I-130 es el primer paso para ayudar a un familiar elegible a emigrar a EE.UU. Según consignó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración en Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), este trámite se aprueba si se puede demostrar el parentesco entre los familiares.

Visados

Algunos tipos de visado como las de trabajo, inversionista o talento extraordinario son otras alternativas para los venezolanos afectados por la cancelación del TPS.

Las visas de trabajo son otra opción que tienen los venezolanos para mantenerse en EE.UU. No obstante, estos visados requieren en ocasiones de patrocinio de un empleador estadounidense Freepik - Freepik

No obstante, el primer visado suele requerir un patrocinio por parte de un empleador estadounidense y la visa de inversionista demanda una inversión que oscila entre US$80 mil y US$100 mil de acuerdo con el tipo de empresa, según consignó Global Citizen Solutions.

Cómo afecta la cancelación del TPS a los venezolanos, según un abogado de inmigración

Reyes sostuvo que a partir de las 23.59 hs del 7 de noviembre, las personas que contaban con el TPS desde 2021 perderían beneficios claves, como la protección contra la deportación o los viajes dentro y fuera de territorio estadounidense.

Alrededor de 600 mil venezolanos serían afectados la cancelación del TPS Facebook TPS Alliance / Alianza TPS

“El 7 de noviembre es la fecha que va a terminar hasta los momentos el TPS. Esta protección temporal permitía que los venezolanos afiliados estuvieran protegidos de una deportación y estar legalmente amparados aquí en Estados Unidos con la oportunidad de trabajar, manejar y viajar dentro o fuera del país norteamericano. Pero ya esos beneficios van a terminar para muchas personas", sostuvo el letrado.

Cerca de 600 mil venezolanos se verán afectados por la medida al incluir las designaciones de 2021 y 2023. No obstante, el abogado estipula que las personas que tengan otros procesos legales en curso no serían deportadas de manera automática.

Los venezolanos que se encuentren en otros procesos migratorios no pueden ser deportados Rebecca Blackwell - AP

En ese sentido, si un venezolano se encuentre en proceso para una solicitud de asilo o petición familiar y laboral para la residencia, se mantendrán amparado bajo esos procesos. “Si hay personas que tienen otro proceso andando, entonces siguen protegidas por la ley”, dijo Reyes.

Cómo la medida afecta a los casos de asilo

En relación con las personas que tramitan los casos de asilo, el letrado aclara que no se verán afectados de manera directa por la terminación del TPS y que no corren ningún tipo de riesgos sus procesos. “Van a poder seguir sus casos con normalidad y no van a correr riesgos”, puntualizó el abogado.