Redadas del ICE en Puerto Rico: el alcalde de San Juan ordenó a la Policía no colaborar con los operativos federales

El alcalde de San Juan, en Puerto Rico, ordenó a la policía y a las dependencias locales abstenerse de colaborar con los operativos migratorios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La medida fue anunciada después de una serie de intervenciones federales realizadas durante el fin de semana en comunidades de la capital.

El mensaje del alcalde de San Juan sobre la presencia del ICE

“Ante las nuevas intervenciones realizadas por el ICE, reitero la posición que expresé desde el 26 de enero del 2025: nuestra comunidad inmigrante merece respeto, dignidad y un trato humano”, dijo Miguel Romero, mandatario municipal de San Juan, en un comunicado.

A través de un comunicado, el alcalde de San Juan exigió que se investiguen los abusos y la intimidación reportados contra el ICE durante el fin de semana Facebook Miguel Romero

Romero sostuvo que las funciones de las autoridades municipales deben concentrarse en atender emergencias, proteger la vida y garantizar la seguridad de los residentes.

El comunicado busca establecer una separación entre las tareas de seguridad pública local y las acciones federales destinadas al control migratorio.

El funcionario también expresó su respaldo a las familias afectadas y reclamó que se investiguen las denuncias relacionadas con el desarrollo de los procedimientos, incluidos los señalamientos sobre amenazas y uso injustificado de la fuerza.

“La autoridad para hacer cumplir las leyes migratorias no constituye una autorización para intimidar comunidades ni para atropellar los derechos de las personas. Rechazo cualquier actuación que implique amenazas, uso injustificado de la fuerza o trato degradante”, aseguró.

Qué se sabe de los operativos del ICE en Puerto Rico

Las intervenciones federales se concentraron en distintos puntos del área metropolitana de San Juan, entre ellos Santurce, un sector donde reside una importante comunidad dominicana.

De acuerdo con testimonios y reportes de organizaciones civiles, los agentes utilizaron vehículos para detener el tránsito en algunas calles e inspeccionar automóviles.

“Con el paso del tiempo, se están volviendo más agresivos”, dijo la abogada Rosaura González Rucci a The Washington Post. “Esto es muy inusual para Puerto Rico”, agregó José Rodríguez, del Comité Dominicano de Derechos Humanos.

Como medida concreta, el alcalde ordenó a la policía municipal abstenerse de colaborar en estas acciones de control migratorio para garantizar la seguridad de todos los habitantes Facebook Miguel Romero

Durante los procedimientos, efectivos armados y con el rostro cubierto habrían interrogado a conductores y pasajeros. Testigos y defensores de derechos humanos reportaron al menos 15 arrestos en la zona de San Juan, incluidos casos de personas que no tenían antecedentes penales.

“Las denuncias sobre lo ocurrido este fin de semana requieren explicaciones claras y una investigación seria por las autoridades competentes”, reclamó Romero.

En ese sentido, remarcó la posición de su gobierno ante el ICE: “Mi instrucción a la policía municipal y a las dependencias del municipio de San Juan es clara: no participarán ni prestarán apoyo a estos operativos de control migratorio”.

Las acciones coincidieron con la visita a Puerto Rico de Tom Homan, responsable de supervisar la política fronteriza del gobierno de Donald Trump.

La Casa Blanca señaló que el funcionario viajó a la isla para evaluar las medidas de seguridad fronteriza marítima y las iniciativas vinculadas con inmigración.

ICE en Puerto Rico: denuncian amenazas por grabar a los agentes

La Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico (ACLU, por sus siglas en inglés) y el Comité Dominicano de Derechos Humanos cuestionaron los procedimientos y reclamaron que se detengan las intervenciones.

Las organizaciones señalaron posibles arrestos sin orden judicial, separación de familias y obstáculos para personas con trámites migratorios en curso.

“Rechazamos de manera contundente el despliegue masivo de agentes del ICE”, dijo la directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico, Annette Martínez Orabona.

La ACLU recordó que documentar las actuaciones de funcionarios públicos es un derecho protegido por la Primera Enmienda de la Constitución, siempre que la persona no interfiera con las tareas oficiales. La entidad también advirtió sobre denuncias de amenazas contra residentes que filmaban los operativos.

San Juan ofrece asistencia a migrantes afectados por el ICE

Ante las redadas del ICE en Puerto Rico, el gobierno de San Juan anunció que ampliará los servicios de orientación y acompañamiento a través de la Oficina de Ayuda al Inmigrante. El municipio prevé coordinar estas tareas con organizaciones comunitarias y profesionales del derecho.

La iniciativa apunta a que las personas afectadas puedan recibir información sobre sus opciones legales y acceder a recursos de apoyo dentro de las competencias municipales.

El alcalde también exigió que las autoridades federales respeten las garantías constitucionales y el debido proceso durante las intervenciones.