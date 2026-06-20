Se mudó de Alemania a Nueva Jersey por amor, pero el ICE la separó de su familia mientras esperaba la green card

En Sewell, un suburbio de Nueva Jersey conocido por sus vecindarios tranquilos y seguros, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) organizó una “operación selectiva de control migratorio”. La persona alcanzada por la redada fue Sabrina Buelow, una ciudadana alemana que se encontraba a la espera de recibir su tarjeta de residencia permanente.

El caso de Sabrina Buelow, la migrante que fue detenida por el ICE en Nueva Jersey

Buelow llegó a Estados Unidos en noviembre de 2024 con una visa de prometido K-1 para casarse con Kelly Wilson. Aunque la pareja contrajo nupcias, incumplieron el plazo de 90 días para solicitar el ajuste de estatus. Ellos aseguran que estaban en ese entonces con una mudanza.

A pesar del retraso inicial, la solicitud de Sabrina Buelow residencia ya estaba pendiente cuando fue arrestada NJ.com

Pese al retraso inicial, su solicitud de residencia ya estaba pendiente cuando fue arrestada por las autoridades migratorias, según consignó NJ.com.

No obstante, para junio de 2025, Buelow fue arrestada por dejar a su hija dormida en el auto durante 32 minutos mientras llevaba a su niño más pequeño al baño de emergencia. Las autoridades la acusaron de “crueldad y negligencia infantil”.

“Estaba tan agotada que no quería despertarla. Pensé: ‘Me lo llevaré rápido y volveré enseguida. Ni siquiera se dará cuenta de que me fui’”, dijo la mujer en diálogo con NJ.com.

Así fue el arresto de Sabrina Buelow por parte del ICE

En abril de este año, agentes del ICE la interceptaron mientras iba a buscar a sus hijos a la escuela. El Departamento de Estado (DHS, por sus siglas en inglés) describió la detención como una “operación de control migratorio selectiva”.

El DHS describió la detención como una “operación de control migratorio selectiva” Erin Hooley - AP

“Ni siquiera la dejaron llamarme”, dijo Kelly. “[Buelow] tuvo que usar Siri en CarPlay solo para avisarme de lo que estaba pasando, para decirme que el ICE se la llevaba y para pedirme que, por favor, fuera a buscar a los niños".

Se han organizado diferentes protestas por las condiciones del Delaney Hall

Tras su arresto, fue recluida en Delaney Hall (Newark), un centro de detención denunciado por “condiciones inhumanas”. Luego fue trasladada a una instalación en Luisiana.

La situación legal actual de Sabrina Buelow

Semanas después del hecho, un juez de inmigración fijó una fianza de US$20.000 para la liberación de Buelow. Sin embargo, el DHS apeló la decisión.

“Sabrina tiene dos hijos, está casada con un ciudadano estadounidense, entró al país cumpliendo con todas las leyes de inmigración de EE. UU. y no tiene antecedentes penales. Debería ser puesta en libertad”, dijo Steve Vosbikian, su abogado de inmigración.

Vosbikian afirma haber presentado una demanda donde impugna la legalidad del traslado de Sabrina a Luisiana. Además, prevé entregar una orden judicial de emergencia para obligar al DHS a explicar ante un juez por qué no debería conceder la liberación de su cliente.