Lanzan “alerta de viaje” para turistas latinos que quieran visitar Florida durante el Mundial 2026

Un conjunto de asociaciones civiles de Florida presentó una iniciativa para advertir a turistas latinos y de todo el mundo que piensen visitar el Estado del Sol por el Mundial 2026. En su mensaje, alertaron sobre los operativos migratorios y la posibilidad de que incluso visitantes temporales en Estados Unidos sufran por encuentros con agentes federales. El gobernador Ron DeSantis respondió.

Organizaciones civiles alertan sobre riesgos migratorios para turistas en Florida durante el Mundial 2026

A través de un documento denominado “advertencia de viaje”, distintas agrupaciones como la Coalición de Inmigrantes de Florida, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y la American Friends Service Committee emitieron su mensaje.

Florida albergará siete partidos del Mundial 2026 en Miami y agrupaciones civiles piden a turistas reevaluar la posibilidad de no viajar

El texto menciona primero una alerta para todo EE.UU. Sin embargo, pone énfasis en Florida y en la colaboración del gobierno de DeSantis para plantearlo como un lugar especialmente peligroso para extranjeros. Las claves del documento son:

Alerta por la posibilidad de incidentes de detención y cuestionamiento de visitantes por parte de autoridades migratorias durante el Mundial 2026.

por parte de autoridades migratorias durante el Mundial 2026. Cita los antecedentes de presión de DeSantis sobre gobiernos locales para prestar colaboración a agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE , por sus siglas en inglés).

para prestar colaboración a agencias como el , por sus siglas en inglés). Las agrupaciones afirman que los turistas no están exentos de estos controles y aseguran que hubo perfilamiento racial y detenciones que afectaron a personas de diversos orígenes, incluidos ciudadanos estadounidenses.

y aseguran que hubo que afectaron a personas de diversos orígenes, incluidos ciudadanos estadounidenses. Consideran que la vigilancia intensificada puede afectar a grandes grupos en zonas críticas como hoteles, estadios y centros de transporte de Florida.

como de Florida. La advertencia señala la posibilidad de arrestos por encuentros rutinarios , violaciones de derechos y malas condiciones en centros de detención.

, en centros de detención. Se sugiere considerar la posibilidad de reevaluar viajes a jurisdicciones con políticas de cumplimiento agresivas, como señalan que es el caso de Florida.

a jurisdicciones con políticas de cumplimiento agresivas, como señalan que es el caso de Florida. Recomiendan a los extranjeros llevar en todo momento documentación como pasaportes y copias de sus visas. Además, aconsejan avisar a la embajada correspondiente sobre el viaje y buscar contactos de abogados con antelación.

La colaboración del gobernador Ron DeSantis con las autoridades federales fue mencionada en la advertencia de viaje como uno de los motivos para evitar Florida durante el Mundial 2026 Chris O'Meara - AP

DeSantis respondió a la advertencia que desaconseja viajar a Florida por el Mundial 2026

Luego de que el texto se difundiera y empezara a circular en medios y redes sociales, el mandatario del Estado del Sol reaccionó a través de una publicación en su cuenta de X.

“¿Cuántos años llevan los grupos de izquierda realizando esta maniobra de advertencia de viajes con respecto a Florida?“, comenzó el republicano. En esa misma línea, acusó motivaciones políticas de las agrupaciones que elaboraron el documento: “Ah, y por cierto, son grupos de izquierda, no grupos de ‘derechos civiles’”.

La respuesta de Ron DeSantis tras la advertencia de viaje sobre Florida para el Mundial 2026 Captura

Por último, DeSantis acusó a estas agrupaciones de promover una “agenda izquierdista” y de estar enojados “porque Florida los está superando”.

Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en Florida

La ciudad de Miami será sede de siete encuentros de la próxima Copa del Mundo y espera por la llegada de turistas. Concretamente, albergará cuatro partidos de fase de grupos, un cruce por dieciseisavos de final, un choque de cuartos de final y el duelo por el tercer puesto.

Este es el listado completo, según el fixture oficial de la FIFA: