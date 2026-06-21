“Simuladores de celdas”: la tecnología secreta del ICE para engañar a un celular y revelar su ubicación

Los llamados simuladores de celdas (cell-site simulators) forman parte del arsenal tecnológico utilizado por agencias federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Estos dispositivos permiten localizar teléfonos móviles durante investigaciones criminales al hacerse pasar por torres de telefonía celular y captar señales emitidas por los aparatos cercanos.

¿Qué son los simuladores de celdas que utiliza el ICE?

La política firmada en octubre de 2015 por el entonces subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Alejandro Mayorkas, define a estos equipos como herramientas capaces de identificar o localizar dispositivos móviles mediante la captura de información de señalización.

Según el DHS, estos equipos no funcionan como GPS ni acceden a la información almacenada en los teléfonos Magnific

El sistema funciona porque transmite señales similares a las de una antena celular convencional. Los teléfonos ubicados en las cercanías pueden interpretarla como la señal más fuerte o más conveniente disponible y conectarse automáticamente, sin que el usuario tenga que hacer nada. A partir de esa interacción, el dispositivo recibe números de identificación únicos asociados a los teléfonos.

Cuando los investigadores ya conocen el objetivo, el simulador filtra las señales hasta concentrarse únicamente en ese aparato. Si el dispositivo buscado es desconocido, recopila información de varios teléfonos para distinguir cuál corresponde al objetivo de la investigación.

El DHS sostiene que esta tecnología solo obtiene la intensidad relativa de la señal y la dirección general del teléfono buscado. Además, aclara que no funciona como un sistema GPS y que no descarga información almacenada en el aparato.

¿Cómo recopilan datos de teléfonos cercanos?

La directiva reconoce que, para localizar un objetivo, los simuladores reciben inicialmente información procedente de múltiples dispositivos ubicados dentro de su radio de alcance.

Por ese motivo, la política establece que los agentes no pueden utilizar datos obtenidos de terceros para fines investigativos, salvo para diferenciar el dispositivo buscado del resto de los teléfonos detectados.

El documento también señala que los equipos empleados por las agencias del DHS deben configurarse como registros de señalización (“pen registers”) y no pueden interceptar el contenido de comunicaciones.

Según la agencia, los simuladores no acceden a correos electrónicos, mensajes de texto, listas de contactos, fotografías ni archivos almacenados en los teléfonos. Tampoco proporcionan información de cuentas de abonados, como nombres, domicilios o números telefónicos.

Qué autorizaciones exige el DHS y cuáles son las excepciones

Los componentes policiales del DHS deben obtener una orden de registro basada en causa probable antes de desplegar un simulador de celdas. Sin embargo, el memorando contempla dos excepciones.

La primera corresponde a circunstancias urgentes previstas por la Cuarta Enmienda. Entre ellas figuran situaciones relacionadas con:

Peligro inmediato para la vida.

Riesgo de lesiones graves.

Destrucción inminente de pruebas.

Persecución de un sospechoso o prevención de una fuga.

Incluso en esos escenarios, los agentes deben obtener autorizaciones judiciales vinculadas a la legislación sobre registros de señalización y solicitar la correspondiente orden ante un tribunal dentro de las 48 horas posteriores.

La segunda excepción abarca situaciones extraordinarias en las que la ley no exige una orden de registro y obtenerla resulta impracticable. El DHS menciona como ejemplo determinadas tareas de protección asignadas al Servicio Secreto. En esos casos, la utilización de la tecnología requiere aprobaciones internas de alto nivel y coordinación con fiscales federales.

Las críticas por el alcance de la vigilancia tecnológica

Un reportaje publicado por Sahan Journal en enero de 2026 señala que los simuladores de celdas forman parte de una red más amplia de vigilancia utilizada por ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Según especialistas consultados por ese medio, estas herramientas permiten identificar objetivos específicos, pero también recopilan información de personas que no forman parte de ninguna investigación. El informe menciona los dispositivos conocidos popularmente como “stingrays”, que imitan torres de telefonía para obligar a los teléfonos cercanos a conectarse a ellos. Durante ese proceso, también capturan información procedente de dispositivos de terceros presentes en el área.

Cooper Quintin, tecnólogo senior de la organización Electronic Frontier Foundation, sostuvo que el acceso a estas capacidades de vigilancia “debería preocupar a todos”. El especialista afirmó que algunas herramientas permiten además acceder a datos de ubicación obtenidos a través de aplicaciones móviles y bases de datos comerciales.

Como regla general, las agencias deben obtener una orden judicial basada en causa probable antes de desplegar estos equipos Magnific

¿Qué controles establece el DHS sobre los simuladores de celdas?

La directiva del DHS establece una serie de controles destinados a regular el uso de los simuladores de celdas y limitar la recopilación de información. Entre las principales medidas figuran: