Avanza el ICE: la estrategia de los agentes federales para rastrear migrantes con el teléfono

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) utiliza una tecnología capaz de localizar teléfonos celulares mediante dispositivos que funcionan como torres de telefonía falsas. La herramienta quedó bajo escrutinio público después de que informes oficiales detectaran fallas en el cumplimiento de algunos protocolos exigidos para su uso.

Cómo el ICE localiza teléfonos de migrantes con torres falsas

De acuerdo con documentos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), los agentes utilizan simuladores de sitios celulares, equipos que imitan el funcionamiento de una antena de telefonía móvil para que los dispositivos cercanos se conecten automáticamente a ellos.

El video que muestra el enfrentamiento de un agente de ICE contra venezolanos

Según explica la política oficial del DHS, estos simuladores permiten identificar dispositivos específicos y determinar su ubicación aproximada dentro de una zona determinada.

Cuando el equipo se activa, los teléfonos cercanos detectan la señal y se conectan al dispositivo. A partir de ese proceso, los investigadores pueden rastrear el celular buscado e identificar determinados datos técnicos asociados al teléfono.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) advirtió a través de un informe que estos sistemas también pueden captar identificadores de dispositivos de personas que no forman parte de una investigación, ya que todos los teléfonos dentro del radio de alcance intentan conectarse a la falsa antena.

Sin embargo, el DHS sostiene que la tecnología utilizada por sus agencias tiene limitaciones específicas. Según la normativa vigente, los simuladores funcionan únicamente como registros de control de enlaces (pen registers), por lo que no están diseñados para acceder al contenido de las comunicaciones.

Entre los datos que no pueden obtenerse mediante este sistema figuran:

Correos electrónicos

Mensajes de texto

Fotografías

Listas de contactos

Archivos almacenados en el dispositivo

La política federal también establece que los equipos deben utilizarse bajo determinadas condiciones legales y respetar las protecciones constitucionales vinculadas a la privacidad.

Qué irregularidades detectó una auditoría del DHS

El uso de esta tecnología volvió a generar atención después de una revisión realizada por la Oficina del Inspector General del DHS. Según el informe, tanto el Servicio Secreto como la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) no siempre siguieron los procedimientos previstos por las leyes federales y las políticas internas durante algunas investigaciones criminales.

Los auditores señalaron que, aunque las agencias obtuvieron órdenes de registro en los casos analizados, en determinadas situaciones no tramitaron autorizaciones específicas exigidas por el Pen Register Act, la legislación que regula este tipo de herramientas de rastreo.

El DHS sostiene que la tecnología utilizada por sus agencias tiene limitaciones específicas Flickr (usicegov)

El informe también concluyó que HSI operó durante un período sin contar con una Evaluación de Impacto de Privacidad (PIA, por sus siglas en inglés) aprobada, un requisito previsto por la ley para identificar y mitigar riesgos relacionados con la información recopilada.

Las advertencias de expertos por la privacidad ante las tácticas del ICE

El uso de simuladores celulares por parte de agencias federales genera cuestionamientos entre especialistas en privacidad y organizaciones de derechos civiles.

El ICE utiliza el sistema para obtener ubicaciones en tiempo real de dispositivos celulares Archivo

Chris Weiland, presidente de Restore the 4th Minnesota, sostuvo en declaraciones citadas por Sahan Journal que el uso de estos datos sin las autorizaciones judiciales correspondientes puede entrar en conflicto con las protecciones de la Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, que limita los registros e incautaciones.

Los especialistas también remarcan que aún hay dudas sobre la conservación de los datos recopilados, el tiempo durante el que se almacenan y los mecanismos de supervisión aplicados a este tipo de tecnología.