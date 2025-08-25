Son venezolanos y vivieron en una casa prefabricada con un objetivo más importante: “No es de pobres, es de inteligentes”

Una migrante venezolana contó que vivió junto a su familia en una casa prefabricada durante dos años, una experiencia estratégica que les llevó a cumplir su sueño: comprar su propia vivienda en Estados Unidos.

Una casa prefabricada como forma de ahorro

Ángeles Barrios vive en Indiana desde mediados de 2023 y, desde el inicio, persiguió su objetivo de tener una vivienda propia. En julio pasado, firmó el contrato de la propiedad junto a su familia y detalló su travesía llena de esfuerzo.

La familia mostró el momento en el que firmaron el contrato e ingresaron a su nuevo departamento

“Por fin, cumplimos el sueño por el que hemos luchado tanto tiempo”, expresó la migrante venezolana en un video de su perfil de TikTok, donde posee más de 49.000 seguidores.

La joven relató que sintieron pura felicidad, nervios y emoción a la hora de firmar el contrato para recibir su nueva casa. Pero el camino no fue fácil, dado que tuvieron que empezar de cero en Estados Unidos tras abandonar Venezuela.

Pero la familia encontró la forma de ahorrar para poder adquirir su vivienda. Hace dos años, compraron una casa prefabricada en la que vivieron desde entonces. “Pagamos 700 dólares, en lugar de más de US$1200 de renta”, expresó en uno de sus clips.

Así era la casa prefabricada en la que la familia de Venezuela vivió hasta poder comprar su casa en EE.UU.

El primer paso fue comprar una casa prefabricada a través de Facebook Marketplace, que les costó US$15.000 hace dos años, y la repararon y arreglaron ciertos detalles dado que era usada. Pero, una vez la adquirieron, únicamente debieron hacerse cargo de los gastos del terreno, la luz y el agua.

Así, poco a poco, lograron su sueño de comprar una vivienda propia en Estados Unidos. Al acudir al lugar, abrieron una botella de espumante para brindar y expresaron su emoción en la entrada.

“Los sueños se cumplen y, si nosotros pudimos, tú también puedes”, señaló Barrios, quien aseguró que su próximo propósito es comprar una televisión grande para el living. Y recomendó: “Hay que caminar antes de correr y tener paciencia”.

“No seas tan exigente”

En uno de sus videos de TikTok, Ángeles ofreció consejos para quienes busquen comprar una casa prefabricada para “vivir más relajado” o ahorrar para otros objetivos. “No seas tan exigente”, recomendó, en referencia a la apariencia de las instalaciones.

Así, puntualizó los pasos a seguir después de encontrar la traila que se desea:

Revisar que no tenga goteras, el suelo podrido o daños importantes.

Consultar al dueño si posee el título limpio, es decir, que no presenta deudas ni problemas legales.

Demostrar ingresos para verificar que se puede abordar el costo del terreno que, según indicó, oscila entre los US$300 y US$800 al mes.

Consultar al dueño si acepta un pago en cuotas y firmarlo por escrito.

Una migrante venezolana en Estados Unidos contó cómo logró ahorrar para tener su propia vivienda

“Es la mejor decisión que vas a tomar”, expresó Barrios sobre la idea de comprar una casa prefabricada, en referencia al ahorro que experimentó en comparación a un alquiler de vivienda comercial. Y agregó: “No es de pobres, es de inteligentes. Porque mientras otros pagan US$2000 de renta, nosotros pagamos aproximadamente US$700″.

En ese sentido, bromeó: “Tenemos vuelos gratis, porque cuando pasa un huracán somos los primeros que salimos volando. Esto es un mito, porque las casas en EE.UU. están hechas del mismo material y no de bloque y cemento, sino de madera”.