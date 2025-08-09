No solo de plástico: la casa prefabricada que parece de madera y cuesta menos de US$30.000 en Amazon

Comprar una propiedad en Estados Unidos puede ser difícil y cada vez son más los residentes norteamericanos que se suman a la tendencia de adquirir “mini casas”, una alternativa más asequible. Sin embargo, no necesariamente lucen como construcciones plásticas. Amazon ofrece viviendas prefabricadas, con un material que simula ser madera, por menos de 30.000 dólares.

Amazon vende una casa prefabricada con tres dormitorios por menos de US$30.000

Entre la amplia variedad de tipos, Amazon vende casas modulares de metal con un estilo que simula ser madera. Se trata de las espaciosas viviendas prefabricadas para armar, pero en un diseño más rústico, acogedor y familiar. “La casa pequeña crea un estilo más cercano al paisaje natural de una pequeña villa. Te trae una mejor experiencia de vida en paz”, sostiene la publicación.

Amazon vende una casa prefabricada con tres dormitorios a US$29.000 Amazon

La plataforma ofrece un contenedor extensible de 12 metros de largo, seis metros de ancho y 2,50 metros de altura. Las “mini casas” vienen completamente equipadas: cuentan con tres habitaciones, una sala de estar, un área de cocina y un baño húmedo y seco. Las viviendas cuestan US$29.000.

Según explicó la marca Feeker, que fabrica estas viviendas, en el exterior las pequeñas casas cuentan con un marco de acero negro y paneles de acero galvanizado de grano de madera oscura. El lujo se mantiene en el interior con pisos de cloruro de polivinilo de grano de madera clara y diez ventanas grandes estándar para garantizar una buena iluminación natural.

Las ventanas y puertas están hechas de aluminio con rotura de puente, mientras que las paredes exteriores y el techo están aislados con paneles de espuma ignífugos, que proporcionan aislamiento térmico e insonorización.

La casa modular cuenta con varios ventanales y pisos de madera en el interior Amazon

Además de ser fácil de instalar, tiene una vida útil de entre 20 y 25 años. El modelo es perfecto para que resida un grupo familiar a mediano o largo plazo. “Hay suficiente espacio para una familia cuando la pequeña casa se expande”, explican los vendedores.

Entre las medidas de seguridad indican que la vivienda posee una clasificación contra incendios Clase A, resistencia al viento hasta el nivel 11 y resistencia sísmica hasta el nivel 9. Sin embargo, los vendedores recomiendan eliminar la acumulación de nieve regularmente durante fuertes nevadas.

¿Cómo es la instalación de la casa prefabricada?

La casa prefabricada expandible Feeker se vende como un módulo completamente equipado que llega plegado en forma de contenedor. El envío suele incluir la entrega hasta el punto accesible más cercano al domicilio de comprador, pero en este caso no contempla el armado.

Aunque su instalación es simple, ya que solo se deben desplegar y asegurar los paneles. Según apuntan, no requiere más de cuatro personas y algunos minutos.

De acuerdo a los vendedores, es rápida de armar y solo se requieren cuatro personas Amazon

Si bien la publicación señala que la estructura principal de la vivienda está hecha de un marco de acero resistente que garantiza la estabilidad y seguridad a la hora de desplegarla, la gran recomendación a los compradores es contar con una base nivelada para colocarla.

La plataforma aconseja asegurarse de que la instalación sea en una superficie plana y estable. “Organice la asistencia durante la instalación, elimine regularmente la acumulación de nieve durante las fuertes nevadas y haga los arreglos necesarios para recibir y descargar el producto al momento de la entrega”, sostiene.