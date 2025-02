Tenía una buena vida en EE.UU., pero abandonó todo para volver a Colombia y cuenta los motivos: “No era feliz”

Una migrante latina contó en un video de TikTok por qué decidió volver a Colombia luego de vivir siete años en Estados Unidos. En la publicación, donde se identifica como Maleja Guzmán, relató cómo fue su experiencia en el país norteamericano y explicó los motivos que la llevaron a tomar la drástica decisión de regresar. Además, compartió detalles sobre cómo fue comprar los pasajes y llegar nuevamente a su ciudad natal.

La historia de la mujer que abandonó EE.UU. para volver a Colombia

Guzmán se fue de Colombia cuando tenía 23 años. Según su relato, construyó una vida en Estados Unidos junto a su esposo, con quien tuvo dos hijos. Después de casi una década, decidió regresar a su país de origen pocos días antes de cumplir 30 años.

Una mujer contó cómo decidió abandonar Estados Unidos

La mujer contó a sus seguidores que ese cumpleaños fue un punto de inflexión en su vida. Sentía que los años pasaban sin alcanzar la felicidad que buscaba. Aunque tenía estabilidad económica, no lograba sentirse plena con la vida que llevaba. “Yo era infeliz, incluso creo que tenía depresión. A pesar de que económicamente nos iba bien, de que estábamos estables, de que ya manejaba el idioma, de que tenía mi proceso migratorio superbién, sentía que no era feliz”, afirmó.

Durante años postergó la decisión de regresar a Colombia. Cada vez que pensaba en hacerlo, tenía dudas por el impacto en su familia. Su entorno le decía que no era buena idea y, según explicó, el miedo al cambio la hizo retrasar el regreso.

Sin embargo, la sensación de insatisfacción se hizo cada vez más fuerte y finalmente, tomó la determinación de comprar los pasajes de vuelta sin ni siquiera avisarle a su esposo.

La influencer explicó que, en Estados Unidos, conseguir un lugar donde vivir no es sencillo. Habían permanecido en la misma propiedad durante cinco años. El costo del alquiler había aumentado considerablemente con el tiempo. Dejar ese departamento significaba un cambio definitivo en sus vidas. En tanto, a pesar de las dificultades, sintió que era la decisión correcta.

Una mujer cuenta cómo tomó la decisión de dejar de vivir en Estados Unidos y volver a Colombia Freepik

Si bien la tiktoker relató que tanto ella como su marido tuvieron muchas sensaciones distintas al subirse a los aviones para regresar a Colombia, las dudas desaparecieron una vez que lograron volver a asentarse en su país de origen. Él viajó primero con los niños y ella fue unos días más tarde.

Cómo fue volver a Colombia luego de vivir en EE.UU.

Guzmán describió cómo se sintió al llegar nuevamente a Colombia. La primera impresión al salir del aeropuerto le generó un gran impacto. Observó desorden en las calles de Cali y problemas de tránsito en la ciudad, algo con lo que ya no estaba acostumbrada en Estados Unidos. Aun así, sintió tranquilidad. Su esposo había iniciado remodelaciones en la vivienda antes de su llegada y ver el resultado la hizo sentir que había tomado la mejor decisión.

El proceso de adaptación no fue inmediato. Durante los primeros meses, se dedicó a gestionar su propiedad como alquiler temporario en Airbnb. Gracias a ello, logró generar ingresos desde la primera semana. Con el tiempo, intentó emprender en distintos rubros. Algunos proyectos funcionaron, otros no. Según comentó, encontrar trabajo en Colombia no es fácil. Por eso, recomendó a quienes quieran regresar que tengan una fuente de ingresos asegurada.