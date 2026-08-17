Trabajaba como Uber, fue detenido por la Patrulla Fronteriza en Florida y tuvo que pagar US$5000 de fianza

Wilmer Solano, un periodista venezolano de 58 años, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) el 26 de julio mientras trabajaba como conductor de Uber en el sur de Florida. Permaneció más de dos semanas bajo custodia migratoria y recuperó la libertad después de que un juez de inmigración estableciera una fianza de 5000 dólares.

El periodista fue interceptado por el ICE durante un viaje de Uber

Según informó Telemundo 51 Miami, el episodio comenzó en la zona de Haulover Beach, donde agentes se acercaron al vehículo que conducía Solano mientras realizaba un viaje.

El comunicador llegó a Estados Unidos en 2015 y sostiene que mantiene una solicitud de asilo pendiente, además de contar con autorización de empleo, número de Seguro Social y documentación de Florida.

Solano relató que eran aproximadamente las 16.40 hs cuando varios vehículos de agentes se aproximaron mientras trabajaba. Según su versión, uno de los funcionarios le preguntó por su nacionalidad y luego le indicó que debía acompañarlo.

“Tú eres de Venezuela, ¿verdad?”, recordó que le dijo uno de los agentes antes de trasladarlo.

La intervención inicial también estuvo a cargo de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés). Desde Los Angeles Times informaron que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) les confirmó que el hombre quedó bajo custodia de inmediato.

Además, remarcaron: “Una autorización de empleo o una solicitud de asilo pendiente no equivalen por sí mismas a un estatus migratorio que permita permanecer en el país”.

De Dania Beach a Krome: el recorrido durante la detención

Después de la intervención, Solano permaneció aproximadamente tres días en una instalación de Dania Beach. Posteriormente, fue trasladado al Centro de Detención Krome, en el condado de Miami-Dade.

Durante su permanencia en ese establecimiento, reveló que un agente le explicó que debía comparecer ante un juez porque su situación migratoria continuaba pendiente.

Los Angeles Times informó que Solano había ingresado legalmente a Estados Unidos en enero de 2015 con una visa para periodistas y que presentó una solicitud de asilo en diciembre de ese mismo año.

El hombre trabajaba de Uber cuando fue sorprendido por el ICE Unsplash

Un juez fijó una fianza de US$5000 para el trabajador detenido por el ICE

La situación cambió después de la comparecencia ante el tribunal de inmigración. De acuerdo con los documentos que Solano y su abogado entregaron a Telemundo 51 Miami, el letrado estableció una fianza de US$5000.

Una vez realizado el pago, el periodista pudo abandonar Krome y continuar su proceso migratorio fuera del centro de detención. Su abogado, Arno Lemus, cuestionó el tratamiento recibido por su representado y sostuvo que trabaja hace más de una década en asuntos migratorios.

Según sus dichos, los casos de personas con solicitudes afirmativas pendientes ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) están siendo tratados de una manera diferente a la que había observado anteriormente.

Lemus aseguró que su cliente no tiene antecedentes criminales. Telemundo 51 Miami informó además que revisó los registros de casos criminales de la Secretaría de los Tribunales de Miami-Dade y no encontró procesos asociados con el nombre del periodista.

El periodista fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) el 26 de julio Fotomontaje realizado con IA (complianttechnologies)

Qué pasará con su proceso migratorio en EE.UU.

Cabe destacar que la salida de Krome no puso fin al expediente. Solano sostiene que su solicitud de asilo permanece pendiente y deberá continuar las instancias correspondientes ante las autoridades migratorias.

El trabajador había obtenido un permiso de trabajo y, según la información publicada por Los Angeles Times, también tuvo Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) desde 2021. Ese beneficio venció en septiembre de 2025.

Tras recuperar la libertad y a la espera de las próximas medidas legales, habló sobre el período que pasó separado de su familia y destacó el acompañamiento recibido durante la detención. “Creemos en el sistema de justicia de Estados Unidos de América. Amamos este país, y seguiremos aquí”, concluyó.