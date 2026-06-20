Trabajo en centros del ICE: cuánto pagan por día y el máximo de horas permitido por semana

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) cuenta con programas de trabajo voluntario para los detenidos en sus centros. De esta manera, la agencia permite a las personas bajo custodia ofrecerse para realizar diversas labores remuneradas y con ciertas restricciones.

Programa de trabajo del ICE: pago diario y límite de 40 horas semanales

Si un detenido participa de un programa de trabajo voluntario, recibirá una compensación mínima de 1 dólar por cada día de labores, independientemente del número de tareas realizadas. Según el Manual Nacional del Detenido del ICE, el pago no se calcula por hora, sino por jornada completada, salvo que la instalación estipule un método distinto.

El ICE paga al menos US$1 a los detenidos por cada jornada de trabajo Imagen editada con IA/ Unsplash

Sin embargo, el manual prohíbe exceder las ocho horas de trabajo diario o las 40 horas semanales. La mayoría de los centros pagan al finalizar cada día, aunque algunas instalaciones tienen sistemas de liquidación que entregan los fondos acumulados al momento del traslado o la liberación del individuo.

Para participar, se debe firmar una declaración de voluntariado, completar la formación necesaria y cumplir satisfactoriamente con el horario y las tareas asignadas. El incumplimiento de estas normas o la falta al trabajo sin permiso justificado puede resultar en la expulsión definitiva del programa.

Qué tareas de limpieza deben realizar los detenidos sin recibir remuneración

Los detenidos no reciben pago alguno por mantener limpias las áreas que ocupan habitualmente. El mantenimiento de las zonas de vivienda, así como de los espacios de uso general, es una responsabilidad obligatoria para todos los residentes dentro del ambiente de vivienda grupal.

En caso de omitir estas tareas de limpieza, el personal administrativo puede imponer sanciones disciplinarias. Es responsabilidad del detenido conocer las reglas específicas que dicta cada centro para conservar las áreas comunes en condiciones ordenadas y salubres para garantizar así el cumplimiento de las normas de convivencia interna.

Los detenidos del ICE deben cumplir con labores estrictas de limpieza Foto editada con IA (ICE)

Uniformes del ICE: colores, calzado y reglas para los detenidos

El cumplimiento de las reglas de vestimenta y aseo personal es obligatorio para todos los detenidos bajo custodia. De acuerdo con el manual, los detenidos deben cumplir con las siguientes disposiciones:

Identificación por color: los uniformes reflejan el nivel de seguridad del individuo. Azul para custodia baja, naranja para custodia media y rojo para custodia alta. Por su parte, los trabajadores de cocina pueden vestir uniformes blancos específicos durante su turno.

los uniformes reflejan el nivel de seguridad del individuo. Azul para custodia baja, naranja para custodia media y rojo para custodia alta. Por su parte, los trabajadores de cocina pueden vestir uniformes blancos específicos durante su turno. Estado de las prendas: se prohíbe el uso de ropa rota, sucia o modificada. No está permitido reutilizar partes del uniforme para otros fines, como usar camisas a modo de diademas o alterar el largo de los pantalones.

Los consejos de un abogado migratorio sobre qué hacer ante la presencia del ICE durante el Mundial

Accesorios y cabeza: el uso de sombreros o coberturas para la cabeza queda estrictamente prohibido, salvo por motivos religiosos aprobados por el capellán o por requerimientos del uniforme de trabajo.

el uso de sombreros o coberturas para la cabeza queda estrictamente prohibido, salvo por motivos religiosos aprobados por el capellán o por requerimientos del uniforme de trabajo. Uso del uniforme: se debe portar siempre el uniforme completo —camisa, pantalones y zapatos— al salir de la unidad de alojamiento, acudir a citas médicas, asistir al comedor, comparecer ante tribunales, participar en servicios religiosos o recibir visitas.

se debe portar siempre el uniforme completo —camisa, pantalones y zapatos— al salir de la unidad de alojamiento, acudir a citas médicas, asistir al comedor, comparecer ante tribunales, participar en servicios religiosos o recibir visitas. Conducta en vestimenta: está prohibido lucir ropa interior o nalgas, llevar las manos debajo de la cintura del pantalón o desnudarse fuera de la celda o el baño.

está prohibido lucir ropa interior o nalgas, llevar las manos debajo de la cintura del pantalón o desnudarse fuera de la celda o el baño. Calzado: se debe llevar zapatos puestos en todo momento y usar calcetines con calzado cerrado. Las zapatillas de ducha deben limitarse exclusivamente a su uso dentro de las duchas.