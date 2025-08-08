Golpe al TPS: una ciudad repleta de migrantes se prepara para defenderse del ICE

La comunidad de una ciudad de Estados Unidos reúne todos sus esfuerzos disponibles para estar preparada para hacer frente a las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La población migrante de esa localidad fue señalada por Donald Trump.

La ciudad de EE.UU. que reúne esfuerzos contra las redadas del ICE

Los migrantes de Springfield, en Ohio, sienten temor a ser deportados de ese país por los agentes federales. Trump intensificó las medidas políticas para ejercer un mayor control de extranjeros en el territorio norteamericano y anunció la revocación de permisos migratorios, como el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

Frente a la incertidumbre y el temor de ser expulsados de EE.UU., los ciudadanos haitianos que viven en Springfield planean estrategias para estar preparados ante la llegada de los oficiales.

Durante la campaña electoral de 2024, el entonces candidato republicano Donald Trump acusó a esta comunidad de Ohio de alimentarse con los animales de sus vecinos, un supuesto sobre el que no se mostraron evidencias o pruebas demostrables. “Se comen a los perros, a los gatos, a las mascotas de la gente que vive allí”, apuntó en el debate presidencial frente a la exvicepresidenta Kamala Harris.

El grupo de Springfield se reúne y acude a la iglesia Captura/AP

En la actualidad, la comunidad haitiana de Springfield desarrolla estrategias para defenderse frente a las redadas del ICE. Según detalló AP, un grupo de alrededor de 100 miembros, junto a clérigos y líderes, se reúnen durante varios días para aportar ayuda y refugio a los migrantes vulnerables a la expulsión.

Cuál es la estrategia de la comunidad haitiana de Springfield frente al ICE

En Central Christian Church, decenas de personas se concentran para intensificar su unión contra los operativos migratorios y realizan talleres bajo la organización del grupo Undivided.

“Creemos que esto es algo que nuestra fe exige, que las personas de fe suelen ser respetuosas de la ley. Pero, si hay leyes injustas, hay normas que no respetan la dignidad humana, creemos que nuestro compromiso con Cristo requiere que nos expongamos a situaciones donde podamos enfrentar algunas de las mismas amenazas”, expresó al medio mencionado Carl Ruby, pastor principal de la iglesia en Springfield.

Los habitantes haitianos y líderes religiosos unen esfuerzos para combatir las redadas y deportaciones Captura/AP

A su vez, calificó como “un desastre absoluto” que la comunidad de la ciudad de Ohio perdiera a 10.000 habitantes haitianos debido a la revocación del TPS, que definió como entre sus “mejores trabajadores”.

Para defender su postura de querer eliminar la vigencia del TPS para los migrantes procedentes de Haití, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) alegó que ese país ya no cuenta con las condiciones inseguras que presentó inicialmente, cuando comenzaron a otorgarse los permisos de estatus legal a los ciudadanos provenientes de esa región.

En tanto, el 31 de julio pasado, el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) emitió una alerta de “Nivel 4: No viajar” sobre ese país para los estadounidenses. En ese sentido, el organismo federal detalló que los motivos de la advertencia se basaron en el riesgo de secuestros, crimen organizado, disturbios, deficiencias graves en la atención médica y terrorismo.