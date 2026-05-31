Adiós al sueño americano: es dueño de varias empresas y fue deportado a México pese a tener DACA

Un empresario mexicano que se estableció en Estados Unidos bajo el programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) vio frustrado su sueño americano. Pese a residir hace más de 40 años, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) lo arrestaron y, tras recibir una orden judicial, fue deportado a México.

El migrante que llegó de niño a EE.UU. y fue deportado pese a tener DACA

Guillermo Aguilar llegó a EE.UU. a los cinco años junto con sus padres. La familia se instaló en Carolina del Norte, en donde creció rodeado de la cultura estadounidense.

Instalado en México, una de las mayores dificultades de Aguilar es acceder a su dinero, ya que sus empresas están en EE.UU. Captura de video N+

El hombre logró convertirse en empresario. Según contó en diálogo con N+, es dueño de un taller mecánico, una compañía de grúas, una empresa de recolección de desechos y cerca de 25 inmuebles que tenía en renta.

El trabajo le permitió cumplir el llamado sueño americano. El migrante, oriundo de México, era beneficiario de DACA, la política diseñada para proteger de la deportación a las personas que llegaron a EE.UU. cuando eran niños y que permite trabajar de manera legal.

Pese a que contaba con este recurso migratorio, agentes del ICE lo arrestaron mientras se dirigía a su negocio junto a su esposa embarazada, quien es ciudadana estadounidense. Los siguientes dos meses los pasó en un centro de detención antes de ser deportado a Apodaca, Monterrey.

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), DACA no proporciona estatus legal, sino que consiste en una “discreción procesal” para diferir la acción de remoción contra un individuo por un determinado periodo de tiempo. Cuando este plazo se cumple, los oficiales pueden avanzar con la expulsión.

Nacido en México, criado en EE.UU. y deportado tras cumplir el sueño americano

Luego de que se concretara el proceso de remoción, Aguilar se instaló en México, el país del que es originario, pero con el cual no tiene ningún lazo. “Soy de aquí, pero me siento extraño. Mi casa es EE.UU.“, expresó sobre el momento que atraviesa actualmente.

Además de sentirse un extraño en su propio país, el hombre describe su situación actual con miedo e incertidumbre. En la entrevista con N+, afirmó: “Tengo miedo de que me pase algo”.

Otro problema que tiene al residir en México es que, pese a que todos sus negocios son legítimos, no puede acceder a su dinero sin una persona que lo represente legalmente en EE.UU. y sin identificaciones.

Ahora, Aguilar vive en una casa en Apodaca que le prestó una persona conmovida con su historia, según contó. Desde allí, prepara una defensa legal para volver a Carolina del Norte.

Cuántos migrantes mexicanos deportó Donald Trump de EE.UU.

Desde que comenzó el segundo mandato del presidente Donald Trump, cientos de miles de migrantes fueron expulsados de Estados Unidos. Según Latin Times, la secretaria de Gobernación de México, Rosa Icela Rodríguez, informó que entre finales de enero de 2025 y mediados de marzo de 2026, un total de 189.830 ciudadanos mexicanos regresaron al país.

Casi 190.000 mexicanos volvieron a México desde que comenzó el segundo gobierno de Donald Trump en EE.UU. KENT NISHIMURA - AFP

Mientras que la mayoría llegó a través de cruces fronterizos terrestres, decenas de miles fueron repatriados por vía aérea. Además, México es la nación que recibió la mayor cantidad de nacionales de terceros países deportados, más que cualquier otra.

De las 18.453 personas de terceros países expulsadas de EE.UU. entre el 29 de enero de 2025 y el 9 de marzo de 2026, 12.977 fueron trasladadas a México, según Human Rights Watch.