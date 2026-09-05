“Un patrullaje en el Río Grande”: así es el videojuego de la Casa Blanca sobre las deportaciones del ICE, inspirado en Tom Homan

Rio Run es uno de los cinco juegos que forman parte de la nueva sección Arcade de la Casa Blanca, una plataforma que transforma algunas de las principales políticas de la administración de Donald Trump en experiencias interactivas. En esta propuesta, el jugador se desplaza por un escenario que representa el Río Grande mientras intenta capturar a personas que cruzan la frontera.

Rio Run: cómo funciona el videojuego sobre deportaciones

El medio Newsweek describió a Rio Run como una versión actualizada del clásico Snake, con una representación digital del zar fronterizo Tom Homan como personaje principal.

Así es el White House Arcade, la sección de videojuegos de la Casa Blanca que recrea distintas políticas de la administración Trump con estética de juegos retro

La mecánica mantiene uno de los elementos esenciales de Snake. El personaje avanza por el escenario y, a medida que captura a más personas, aumenta la cantidad de figuras que lo siguen. Se pueden controlar sus movimientos con las flechas del teclado o con las teclas WASD, mientras que otras funciones permiten silenciar el sonido o reiniciar la partida.

La descripción oficial de la Casa Blanca presenta el juego como una experiencia de patrullaje en el Río Grande. La página forma parte de Arcade, una sección que reúne cinco propuestas de estilo retro vinculadas con diferentes temas de la agenda de Trump.

Qué papel cumple Tom Homan en Rio Run

El personaje principal fue identificado por distintos medios como una representación de Tom Homan, una de las figuras más asociadas a la política migratoria de Trump. Newsweek señaló que el personaje se parece al llamado zar fronterizo.

Cuando el jugador alcanza a una de las personas que aparecen en el recorrido, esta queda incorporada detrás del personaje y continúa el desplazamiento por el escenario. La cantidad de capturas funciona como parte de la puntuación de la partida.

La propuesta también utiliza una estética retro, con gráficos de baja resolución y una estructura sencilla que recuerda a los videojuegos de las décadas de 1980 y 1990.

Rio Run, uno de los videojuegos del White House Arcade, presenta una versión inspirada en Snake en la que aparece una representación digital de Tom Homan patrullando la frontera del Río Grande Withe House

Rio Run: cómo aparecen representados los migrantes

Las personas que aparecen en Rio Run tienen diferentes tonos de piel y, después de ser capturadas, pasan a formar una fila detrás del personaje principal. DW describió la escena como una representación digital de la persecución de migrantes junto al Río Grande.

Rio Run utiliza una mecánica inspirada en Snake para representar el control fronterizo y las deportaciones impulsadas por la administración Trump WhiteHouse

La propuesta generó cuestionamientos de organizaciones vinculadas con los derechos de los migrantes. Amerika Garcia Grewal, codirectora de Frontera Federation, criticó en AFP que una política relacionada con detenciones y deportaciones sea presentada como entretenimiento.

Adriana Jasso, coordinadora de “Amigos” de San Diego Community, también cuestionó el enfoque y consideró que la iniciativa resta seriedad a una problemática que afecta a personas reales.

El Arcade de la Casa Blanca reúne cinco videojuegos de estética retro basados en distintas políticas de Donald Trump White house

La Casa Blanca defendió la iniciativa como una forma de comunicar la agenda presidencial mediante formatos capaces de conectar con el público. La administración sostuvo que busca presentar sus políticas de una manera diferente y contrastarlas con el mensaje que atribuye a sus adversarios demócratas.

Arcade de la Casa Blanca: cuáles son los otros juegos

La plataforma reúne otros cinco videojuegos que toman como referencia clásicos conocidos y los adaptan a temas vinculados con la administración Trump: