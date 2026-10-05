Un error que sale caro: la CBP advierte sobre la multa de US$10.000 para quienes llegan a EE.UU. en avión

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) advierte en su sitio web oficial sobre un error que puede derivar en una multa de hasta 10.000 dólares. Al llegar al territorio estadounidense en avión, las personas deben declarar todos los productos alimenticios que transportan mediante la presentación de un formulario específico.

El error que puede resultar en una multa de US$10.000 para quienes llegan a EE.UU. en avión

El Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés) establece criterios para la admisibilidad de productos vegetales, lácteos, cárnicos y otros productos animales que regresan con los viajeros y determina lo que puede ser admitido, según explica la CBP en su sitio web oficial.

Las personas que declaran correctamente los artículos que llevan no serán penalizadas incluso si un especialista agrícola determina que el producto no puede ingresar al país Imagen ilustrativa generada con IA

Las personas tienen la posibilidad de ingresar alimentos como frutas, carnes u otros productos agrícolas, según la región o el país desde el que viaje, pero es esencial que declaren todos los productos.

La autoridad migratoria señala que si un viajero declara todos los productos agrícolas que lleva, no será penalizado incluso si un especialista agrícola determina que no pueden ingresar al país. En el extremo contrario, si no los declara, podría enfrentar hasta US$10.000 en multas y sanciones.

La agencia remarcó que esta regla no se aplica a los alimentos que se envían a Estados Unidos a través de correo, servicios de mensajería u otros medios. Esta medida solo cubre los alimentos (fruta, queso, carne, etc.) que entran en el equipaje del pasajero para uso personal.

Cómo saber si un producto es admisible para entrar a EE.UU.

Qué alimentos están prohibidos y cuáles pueden ingresar a EE.UU.

El gobierno federal indica en el portal que la carne, la leche, los huevos, las aves de corral y sus productos, incluidos los productos hechos con estos materiales, tienen prohibida o restringida la entrada.

En el sitio web diseñado para identificar cuáles productos están habilitados, la agencia explica que la prohibición se debe a que los alimentos pueden contener plagas y enfermedades extranjeras que perjudican la agricultura estadounidense y el medio ambiente.

“Un brote importante de plagas o enfermedades podría significar precios más altos en los alimentos, escasez de ciertos productos y pérdidas devastadoras para nuestros agricultores y ganaderos”, advierten.

Casi todas las frutas y verduras frescas y congeladas (enteras o cortadas) tienen prohibida la entrada a Estados Unidos debido al riesgo potencial de plagas y enfermedades para la agricultura. Para saber cuáles son las restricciones específicas, las personas deben consultar el sitio web de la agencia.

Asimismo, las autoridades recomiendan a los viajeros conservar los recibos y el empaque original de los productos agrícolas como comprobante de su país de origen.

Los viajeros deben presentar un formulario a la CBP y detallar los productos que llevan en su equipaje personal para evitar multas de hasta US$10.000 Imagen ilustrativa generada con IA

Cómo declarar los productos alimenticios para entrar a EE.UU.

Para cumplir con la normativa federal y declarar correctamente los productos, la CBP dispone de formularios electrónicos que los viajeros pueden llenar en línea para luego guardarlos e imprimirlos.

El Formulario CBP 6059B Declaración de Aduanas está disponible en inglés y en otros idiomas (francés, italiano, portugués, español, etc.). Los pasajeros pueden completarlo antes o durante su viaje, según explica la CBP.

El documento incluye instrucciones para completarlo, y requiere rellenarlo con información como el nombre completo, el lugar de alojamiento en EE.UU., país de residencia, número de pasaporte, número de vuelo, y otros datos de interés para las autoridades aduaneras.

Los pasajeros deben colocar la descripción de los artículos con los que viajan y el valor de los productos de manera individual. Las personas que tengan preguntas adicionales sobre si una planta o productos vegetales en particular se pueden importar a EE.UU. pueden comunicarse con la Línea de Información sobre Importación de Plantas del USDA al 877-770-5990 (llamada gratuita) o por correo electrónico a la siguiente dirección: plantproducts.permits@aphis.usda.gov.