“Visa Waiver”: pasaportes de estos dos países hispanos pueden ingresar a Estados Unidos sin visado en 2026

España y Chile son los dos países de habla hispana incluidos en el Programa de Exención de Visa (VWP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, conocido también como Visa Waiver por su nombre en inglés. Sus ciudadanos pueden permanecer durante estadías de hasta 90 días sin el permiso de entrada, siempre que cumplan las condiciones establecidas por las autoridades estadounidenses.

Qué es el Programa de Exención de Visa de EE.UU.

De acuerdo con el sitio web oficial del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés), el programa permite que los ciudadanos o nacionales de los países participantes viajen al país por motivos de turismo o negocios.

El Departamento de Estado establece restricciones para determinados viajeros que hayan estado en países considerados bajo disposiciones especiales de seguridad X (antes Twitter) @USEmbassyMEX

El régimen está pensado para estadías cortas y no funciona como una autorización general para residir o desarrollar cualquier actividad en territorio estadounidense. Los viajeros deben ajustarse al propósito declarado y a las condiciones de su ingreso.

El aviso oficial del DOS explica que la posibilidad de utilizar este mecanismo está vinculada a determinadas condiciones. Una de ellas es contar con un pasaporte válido que reúna los requisitos establecidos por Estados Unidos.

¿Argentina se suma al Visa Waiver? Esto dijo el embajador de EE.UU.

Mientras España y Chile se mantienen como los únicos dos países hispanos del VWP, la Argentina podría sumarse al listado. La información surgió a partir de una publicación del embajador estadounidense, Peter Lamelas, en su cuenta personal de X.

El mensaje de Peter Lamelas sobre la posibilidad de que la Argentina participe del programa de Visa Waiver Captura de pantalla

“Estoy trabajando para que la Argentina vuelva al Visa Waiver Program”, aseguró el funcionario del gobierno de Donald Trump. En esa misma línea, sostuvo que los argentinos que van al país norteamericano “de buena fe, cumplen las reglas y vienen por turismo o negocios” deberían tener el beneficio de ingresar sin una visa.

Visa Waiver: el requisito del ESTA para viajar a EE.UU.

Para utilizar el Programa de Exención de Visa, los viajeros deben obtener antes de su desplazamiento una aprobación del Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA, por sus siglas en inglés).

El ESTA funciona como una autorización previa para viajar bajo las condiciones del programa. Sin embargo, una aprobación no garantiza automáticamente la entrada al país norteamericano.

El CBP presenta nueva app para exención de visa

Al llegar, el viajero debe pasar por los controles correspondientes y cumplir con los requisitos de admisión establecidos por las autoridades estadounidenses. Los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) son quienes realizan el control en el puerto de entrada.

Quiénes pueden quedar excluidos de la exención de la visa

Pertenecer a un país incluido en el VWP no significa que todas las personas puedan utilizarlo en cualquier circunstancia.

El DOS establece restricciones para determinados viajeros que hayan estado en países considerados bajo disposiciones especiales de seguridad. Entre ellos figuran Corea del Norte, Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.

En general, los ciudadanos de países del VWP que hayan viajado o permanecido en alguno de esos territorios desde el 1° de marzo de 2011 pueden dejar de ser elegibles para utilizar el programa. Existen excepciones limitadas para determinados viajes diplomáticos o militares.

También hay una restricción específica para quienes hayan viajado o permanecido en Cuba desde el 12 de enero de 2021, con excepciones similares. Además, algunas personas pierden la posibilidad de utilizar el VWP si tienen doble nacionalidad con algunas de las naciones del listado.