Lo bajaron del avión en Miami: había aterrizado, pero agentes del ICE se lo llevaron en pleno aeropuerto

Un migrante fue detenido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami. La detención ocurre en medio del incremento de redadas en los aeropuertos de Estados Unidos.

Qué se sabe del arresto del ICE en el Aeropuerto Internacional de Miami

El arresto fue captado por Juan Proaño, de la organización Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por sus siglas en inglés). El vuelo se realizó con American Airline desde Austin, Texas, hasta Miami.

Tras aterrizar, una aeromoza llamó a Oquendo Rodríguez a través del sistema de altavoces para que se dirigiera al frente del avión. Al acercarse, agentes federales de migración lo esperaban para ponerlo bajo custodia.

Según Proaño, el hombre no opuso resistencia mientras era escoltado por los agentes a través de la terminal aérea. “Es preocupante cómo trabaja ICE en los aeropuertos”, señaló el testido en diálogo con Telemundo.

Los nuevos arrestos del ICE en aeropuertos

Los operativos en aeropuertos se han convertido en una táctica central de la administración Trump para alcanzar su meta de 2000 arrestos diarios.

Según ABC News, bajo la regla de “Vuelo Seguro” (Secure Flight Final Rule en inglés), la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) comparte la información de todos los pasajeros con ICE.

Hasta el momento se han reportado redadas migratorias en 15 aeropuertos estadounidenses John Locher - AP

De esta forma, los agentes ya no necesitan realizar visitas domiciliaria, sino efectuar una revisión de nombres en los puntos de control de seguridad o puertas de embarque.

“No hay investigación ni visita domiciliaria. Solo se trata de una coincidencia de nombres en un punto de control, y eso es lo que hace que este método sea tan eficiente para ICE y tan inquietante para los viajeros", señaló Rosanna Berardi, abogada de inmigración con sede en Buffalo.

De acuerdo con un informe del The New York Times, las redadas están dirigidas contra personas que tienen visas estadounidenses vencidas. No obstante, también han sido detenidas migrantes con solicitudes pendientes de residencia (green card) y cónyuges de ciudadanos estadounidenses.

Últimos casos de arrestos coordinado por el ICE en aeropuertos

Hasta fines de julio se reportaron operativos en al menos 15 aeropuertos de California, Texas, Virginia y Colorado. Algunos de los casos más destacados son: