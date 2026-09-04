Millones de licencias de conducir de EE.UU. aparecen a la venta en la “dark web” y el FBI ya investiga el caso

Una plataforma clandestina de la dark web afirmaba tener más de 153 millones de copias digitales de licencias de conducir de Estados Unidos y Canadá. La cantidad de licencias registradas aumentó en casi 400 mil en apenas 24 horas y entre los documentos figuraban identificaciones de altos funcionarios del gobierno estadounidense.

Dark web: cómo descubrieron Nexus y las licencias expuestas

El periodista especializado en ciberseguridad Brian Krebs informó en KrebsOnSecurity que una fuente le advirtió el 31 de agosto sobre un servicio promocionado en Exploit, un foro ruso de ciberdelincuencia.

El sitio sumó cerca de 400 mil documentos en apenas 24 horas Fotomontaje realizado con IA

La persona que administraba el sitio había utilizado la licencia de conducir de Virginia del propio Krebs como muestra gratuita. La plataforma, denominada Nexus, aseguraba que reunía documentos de más de 170 millones de personas de América del Norte.

Una búsqueda sin parámetros arrojaba unos 11,5 millones de páginas, con alrededor de 15 resultados en cada una. La mayor parte correspondía a estadounidenses, mientras que la consulta exclusiva de licencias canadienses mostró cerca de 1,1 millones. Ontario concentraba 473.673 archivos.

Nexus también ofrecía más de diez millones de tarjetas de identificación, tres millones de documentos de viaje o identificaciones internacionales y al menos 579 mil tarjetas médicas. Entre los registros figuraban credenciales de dispensarios de marihuana y documentos identificados con las siglas CDL y CAC, posibles referencias a licencias comerciales y tarjetas de acceso a edificios gubernamentales.

Nexus: cómo crecían los registros de licencias

Los responsables del sitio afirmaban que obtenían los archivos de una vulneración activa en “una importante empresa de verificación de identidad” utilizada por varias compañías de la lista Fortune 500.

En su presentación en Exploit señalaron que extrajeron “continuamente nuevos datos” durante más de un año y los incorporaron a su “base privada”. También indicaron que los clientes podían acceder a vistas previas con determinada información oculta.

La cantidad de licencias disponibles aumentó en casi 400 mil durante las 24 horas anteriores a la publicación de Krebs. El incremento sugería que nuevos archivos continuaban recolectándose y cargándose con regularidad.

Cada registro podía incluir imágenes del frente y del reverso del documento, así como versiones tomadas con luz infrarroja y ultravioleta. Los nombres de los archivos contenían fechas y horarios relacionados con el momento en que las identificaciones habían sido escaneadas.

La pista de los alquileres de autos

Krebs pidió autorización a más de una docena de familiares y amigos para buscar sus licencias. Nueve documentos aparecieron en Nexus y sus titulares confirmaron que habían viajado durante las fechas señaladas en los archivos.

Al principio, el periodista consideró que las imágenes podían proceder de controles aeroportuarios. Sin embargo, la ausencia de pasaportes y los testimonios de los afectados dirigieron la pesquisa hacia otros servicios.

Krebs y su madre entregaron sus licencias simultáneamente en un mostrador de Hertz durante un alquiler realizado en junio de 2025. Los horarios incorporados a ambas imágenes estaban separados por pocos segundos.

El investigador Larry Baldwin, de la firma de ciberseguridad Cybera, también relacionó la fecha de su registro con un alquiler reciente de la misma compañía. Krebs solicitó una respuesta a Hertz. En el material publicado no consta una contestación de la empresa.

IDScan.net: la posible conexión con las licencias

El investigador Zach Edwards, cuya licencia también estaba disponible, vinculó la fecha de su archivo con un viaje a Las Vegas. Durante esa jornada presentó su identificación en un control de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), un hotel y un dispensario de marihuana llamado Planet13. Este último escaneó el documento con un dispositivo.

En 2022, la empresa de verificación IDScan.net, con sede en Nueva Orleans, anunció un acuerdo exclusivo con Planet13. La compañía afirma que presta servicios a más de 1000 dispensarios en 19 estados y efectúa más de 21 millones de verificaciones mensuales en 20 mil ubicaciones del mundo. Su tecnología utiliza luz infrarroja y ultravioleta.

IDScan.net indicó a Krebs que investigaba el caso. Jillian Kossman, directiva de marketing y operaciones de la empresa, respondió que “en este momento” no podía compartir información adicional y señaló que los datos aportados por el periodista habían sido útiles para la investigación interna.

Por su parte, Reuters informó que no pudo establecer la procedencia de los datos y que IDScan.net no respondió a sus reiterados pedidos de información.

Nexus aseguraba contar con identificaciones de más de 170 millones de personas de América del Norte Fotomontaje realizado con IA

¿Qué investiga el FBI y qué riesgos señalaron los especialistas?

Krebs indicó que la oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en Nueva Orleans abrió el 1° de septiembre una pesquisa oficial sobre una aparente vulneración relacionada con IDScan.net.

Posteriormente, el FBI confirmó a Reuters que investigaba “el incidente”, aunque no precisó públicamente si la pesquisa estaba centrada en esa empresa.

Entre los documentos disponibles figuraba la licencia del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, y las de otros altos funcionarios. Krebs también encontró la identificación de un subdirector del FBI, pero no la del director de la agencia, Kash Patel.

“Nunca hubo una filtración de licencias de conducir a esta escala”, afirmó Edwards. El especialista sostuvo que su carácter activo creó riesgos para la seguridad nacional de personas de alto perfil.

Baldwin advirtió que estos documentos suelen utilizarse para acreditar una identidad al solicitar nuevas líneas de crédito. También mencionó el peligro para víctimas de violencia doméstica y personas incorporadas al programa federal de protección de testigos. Poco después de la publicación de Krebs, Nexus reemplazó su página de acceso por un mensaje: “Este servicio ya no está disponible”.