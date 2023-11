escuchar

Se espera que el gobernador de Texas, Greg Abbott, firme próximamente el proyecto de ley SB4, que es uno de los más duros en materia migratoria en Estados Unidos. Si entra en vigor, haría que sea un delito estatal cruzar a este territorio desde otro país sin tener papeles. Sus críticos dicen que entre las consecuencias a corto plazo estaría la creación de perfiles raciales, dado que las fuerzas del orden podrían detener a las personas bajo la sospecha de que son indocumentadas. Ante este panorama, un documento podría ser clave.

Cuando se refiere al concepto de “migrantes” no se abarca específicamente a personas que están en EE.UU. de forma ilegal. Algunos extranjeros llegaron a ese país y se convirtieron en residentes permanentes legales o adquirieron la ciudadanía. Por lo tanto, la ley federal les da derechos y protecciones, a diferencia de los inmigrantes indocumentados.

El proyecto de ley SB4 convertiría en delito estatal ingresar ilegalmente en Texas desde otro país, permitiendo que la policía estatal y local le pida a cualquier persona que enseñe su pasaporte para validar su estatus de ciudadanos, o sus tarjetas verdes para los residentes. A los demócratas les preocupa cómo se aplicará esta legislación y qué podría pasar si esas personas migrantes no llevan consigo sus documentos en ese momento.

El pasaporte estadounidense podría ser un documento clave ante la nueva ley

“No solo van a ser personas que se supone que no deben estar aquí. Vas a tener a muchos ciudadanos estadounidenses a los que se les va a impugnar su ciudadanía. Algunas de esas personas serán llevadas a las comisarías si no pueden proporcionar su documentación de inmediato”, manifestó el representante Joaquin Castro, D-San Antonio, en una entrevista para el podcast político Y’all-itics, retomada por Wfaa.

Para ese mismo medio, la representante estatal Victoria Neave Criado, de Dallas y presidenta del Caucus Legislativo Mexicano-Americano, reveló que siempre lleva su pasaporte consigo, porque le preocupa que la policía le pida que demuestre su ciudadanía. Por lo tanto, en los próximos meses, podría ser que las personas tengan que exhibir este documento si las autoridades locales les llegan a decir: “Muéstreme sus papeles”.

¿Cómo aplicaría la ley SB4 según el impulsor de la medida?

Ante la oleada de opiniones que ha generado este proyecto, el representante republicano del estado de Texas que promovió esta iniciativa, David Spiller, aclaró hace unos días puntos más polémicos en una entrevista con News Nation: “Creo que vale la pena señalar el hecho de que se trata de un delito menor. No estamos tratando de reunir a la gente que ha estado aquí (en Texas) durante años”.

Sobre las pruebas que los agentes de la policía pedirán cuando se realice un arresto de migrantes, Spiller dijo que la aplicación de la ley se produciría principalmente dentro de los kilómetros de la frontera. Por lo tanto, los oficiales evidenciarían los cruces ilegales con las observaciones.

Asimismo, explicó que el proyecto de ley no se dirige a las personas que han estado en EE.UU. desde hace tiempo, sino a las entradas ilegales recientes. “Cualquiera que haya estado aquí hace más de dos años, tres años, cinco años, 10 años, 20 años, 50 años, no puede ser acusado de este delito”, sentenció: “No estoy diciendo que no pueda suceder en Dallas, Fort Worth o Houston, pero estoy diciendo que el escenario más probable sería que estuviera en o cerca de la frontera”.

Aun con sus respuestas, quedan al aire dudas sobre otros migrantes, como quienes tienen algún parole o proceso de asilo y también los criterios que se usarán para hacer cumplir la medida si llega a entrar en vigor o si puede proceder, dado que el asunto migratorio es de jurisdicción federal y no local.