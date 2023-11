escuchar

Mientras se espera que el gobernador Greg Abbott firme pronto el proyecto de ley 4 del Senado (SB4), que convertiría en delito estatal cruzar a Texas desde México ilegalmente. Los defensores de esta medida se enfrentan a los críticos, que la califican como “racista” e incluso prometieron llevarla a los tribunales. A estas últimas voces se sumaron recientemente las de la jueza del condado de Harris, Lina Hidalgo, y otros funcionarios, quienes le pidieron al presidente de EE.UU., Joe Biden, que detenga la entrada en vigor de la legislación.

En la misiva, emitida el lunes 20 de noviembre, Hidalgo, en conjunto con el juez del condado de Travis, Andy Brown, así como el del condado de El Paso, Ricardo A. Samaniego, escribieron que la legislación viola la Constitución estadounidense. Asimismo, apuntaron que “está en dirección a una violación de la jurisdicción del gobierno federal sobre la ley de inmigración”.

“En la práctica, la ley SB4 permitirá y, a veces exigirá, a jueces de todo el estado de Texas deportar a personas, incluso si están en proceso de solicitud de asilo. Los oficiales de policía, cuya eficacia depende de los estrechos vínculos con sus comunidades locales, ahora estarán a cargo de detener a los inmigrantes para su deportación”.

La Cámara de Representantes de Texas le dio luz verde a la medida hace unos días, por lo que ahora el siguiente paso es que llegue al escritorio del gobernador Abbott para su entrada en vigor. Previamente, este había manifestado que no le sorprendería que la medida llegara a los tribunales, pero también que su esfuerzo es producto de lo que definió como falta de acciones por parte de la administración Biden en materia de inmigración. Asimismo, en su cuenta de X (ex Twitter) escribió que esperaba “con ansias” la firma de la ley SB4.

Los funcionarios del condado dijeron en su carta que además de lo anterior, la legislación dañará el vínculo entre EE.UU. y México y destacaron que esa no era una vía para resolver la situación actual. “La inmigración, como problema, es fácil de armar por razones políticas. A lo largo de la historia, los políticos han explotado el miedo al otro para obtener beneficios, pero las soluciones efectivas no se soportan con posturas políticas peligrosas. Los inmigrantes que huyen de la dictadura y la violencia en países como Venezuela o Colombia, que están dispuestos a poner en riesgo sus vidas simplemente para cruzar la frontera, no se sentirán disuadidos por la amenaza de una posible deportación. Una legislación como la SB4 no es la solución”, manifestaron.

¿Qué dice México sobre la ley migratoria de Texas?

Sobre el punto de las relaciones internacionales con México, hace unos días el gobierno de ese país difundió un comunicado en el que acusó que la legislación implicaba una “criminalización” de la población migrante. “El gobierno de México reconoce el derecho de cualquier país de decidir las políticas públicas que deben ejecutarse en su territorio. No obstante, respetuosamente externa su derecho legítimo de proteger los derechos de sus nacionales en Estados Unidos, así como el de establecer sus propias políticas de internación en su territorio. En ese sentido, el Gobierno de México rechaza tajantemente cualquier medida que permita a las autoridades locales o estatales detener y retornar a las personas nacionales o extranjeras a territorio mexicano”, indica una parte de su mensaje.