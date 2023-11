escuchar

El proyecto de ley del Senado 4 (SB4) recibió la aprobación de la Cámara de Representantes de Texas y se completaron todos los pasos para que llegue al escritorio del gobernador, Greg Abbott, quien lo haría válido con su firma. La medida tendría importantes implicaciones para los migrantes en todo el estado y podría llegar a los tribunales, así como a una disputa internacional con México. Al respecto, el representante republicano que la promovió habló sobre sus implicaciones.

¿Qué dice la ley SB4 sobre la migración en Texas?

La ley SB4, aprobada en la cuarta ronda de una sesión legislativa especial, crea un delito estatal por entrar o reingresar al estado ilegalmente desde otro país. Además, autoriza a los funcionarios locales a arrestar a los migrantes bajo la sospecha de un ingreso ilegal. Los jueces tendrían las facultades de ordenarles que regresen a la nación por la que entraron. En caso de que los infractores se nieguen, podrían ser acusados de un delito grave de segundo grado, castigado con hasta 20 años de prisión.

Debido a que este proyecto de ley también podría tener injerencia en los poderes federales de EE.UU., porque la inmigración es un tema de ese nivel, ha provocado críticas entre los defensores de los derechos de los inmigrantes, que temen que se inicie una persecución y que esta legislación lleve a la creación de perfiles raciales generalizados o a que no se respeten las protecciones que tienen los solicitantes de asilo. Los que están en contra, también apuntan a que no se proporcionaría ninguna financiación para capacitar a los agentes, a pesar de que tienen que tomar decisiones sobre el estatus migratorio de una persona.

Ante las dudas, el representante republicano del estado de Texas que promovió este proyecto, David Spiller, aclaró los puntos más controvertidos en una entrevista con News Nation, en donde enfatizó cuáles son los propósitos: “Creo que vale la pena señalar el hecho de que se trata de un delito menor. No estamos tratando de reunir a la gente que ha estado aquí (en Texas) durante años”.

El representante republicano David Spiller celebra la aprobación de esta medida @DavidSpillerTX

Spiller destacó que el proyecto de ley SB4 tiene como objetivo contrarrestar la entrada ilegal al estado y que los detenidos tendrán la opción de regresar al país desde donde ingresaron o de ser procesados por la Justicia, lo que llevaría a la condena y luego a la deportación.

Los migrantes que detendrán con la ley SB4

Ante la pregunta sobre cuáles son las pruebas que los agentes de la policía pedirán cuando se realice un arresto de migrantes, Spiller dijo que la aplicación de la ley se produciría principalmente dentro de los kilómetros de la frontera. Por lo tanto, los oficiales evidenciarían los cruces ilegales con las observaciones.

Texas implementó diferentes medidas para combatir la entrada ilegal de migrantes, incluidas las boyas flotantes Eric Gay - AP

Sobre el temor de la creación de perfiles raciales, Spiller defendió la legislación y afirmó que es un reflejo de las leyes federales vigentes y que el proyecto de ley se alinea con la decisión de la Corte Suprema, en un caso de 2012 entre Arizona y Estados Unidos. Además, aseguró que no está en ningún conflicto con la ley federal y que, por el contrario, es legal, ya que está dentro del derecho constitucional de los estados de asegurar sus fronteras.

“Esto no está dirigido a nadie. Tratamos de detener el flujo de la inmigración ilegal a través de nuestro estado y a nuestro estado desde un país extranjero. Tenemos todo el derecho de hacerlo”, remarcó en la entrevista.

¿Arrestarán a los migrantes que viven en Texas desde hace tiempo?

Spiller explicó que el proyecto de ley no se dirige a las personas que han estado en EE.UU. desde hace tiempo, sino a las entradas ilegales recientes. ”Cualquiera que haya estado aquí hace más de dos años, tres años, cinco años, 10 años, 20 años, 50 años, no puede ser acusado de este delito”, sentenció: “No estoy diciendo que no pueda suceder en Dallas, Fort Worth o Houston, pero estoy diciendo que el escenario más probable sería que estuviera en o cerca de la frontera”.

Texas busca frenar la entrada ilegal de migrantes HERIKA MARTINEZ - AFP

¿La ley SB4 ya está en vigor en Texas?

Ahora, el destino de este proyecto de ley del Senado 4 tiene el último paso en el escritorio del gobernador Abbott, quien deberá firmarlo para que entre en vigor.