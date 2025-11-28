Los artículos que la TSA prohíbe llevar en equipaje de mano en el avión: de bolas de nieve a bebidas alcohólicas

La Administración de la Seguridad en el Transporte (TSA, según sus iniciales en inglés) tiene una extensa lista de objetos prohibidos para llevar en el equipaje de mano. En los puestos de control de los distintos aeropuertos, los agentes pueden verificar aquellos artículos que no se pueden subir en la cabina del avión y confiscarlos.

Los artículos que la TSA prohíbe en el equipaje de mano

De acuerdo con la lista publicada en el sitio web de la agencia, en general, no se puede subir a la cabina del avión con armas de fuego y municiones, entre otros objetos de la misma categoría, como:

Pistolas de aire comprimido

Pistolas de petardos

Silenciadores/supresores de armas de fuego

Pistolas de bengalas

Pólvora

La TSA advierte sobre planificar y empacar adecuadamente para facilitar el proceso de revisión en el aeropuerto TSA

También se prohíbe llevar en el equipaje de mano ciertos objetos afilados como: cúteres de caja, sacacorchos con cuchilla incluida, dardos, piquetas para hielo, cualquier tipo de cuchillo, sables, sierras, máquinas de afeitar con hojas, espadas, navajas y cuchillos multiusos.

Si bien estos artículos no se pueden ingresar en el bolso de mano, muchos de ellos están permitidos dentro del equipaje facturado.

Las bebidas alcohólicas y alimentos en el equipaje de cabina: lo que indica la TSA

La TSA indica que si se transportan alimentos, como carnes, mariscos y otros, y están envasados ​​con hielo o compresas frías en una hielera u otro recipiente, estos deben estar completamente congelados al pasar la inspección. “Si están parcialmente derretidos y tienen líquido en el fondo, no se permitirán”, advierte.

También es posible empacar alimentos perecederos congelados en hielo seco en su equipaje de mano o facturado. Sin embargo, se limita el peso a 2,2 kilogramos de hielo seco debidamente empacado (con ventilación) y marcado.

Los alimentos líquidos o geles de más de 95 gramos no están permitidos en el equipaje de mano; si es posible, deben transportarse en el equipaje facturado.

La TSA puede imponer multas a los pasajeros por cometer una infracción como llevar artículos prohibidos en el equipaje de mano TSA

Hay algunos objetos que no están en la lista de artículos prohibidos, pero debido a su apariencia en los rayos X, a cuestiones de seguridad o al impacto de las normas 3-1-1 para líquidos, geles y aerosoles, podrían requerir una revisión adicional que podría resultar en la denegación del paso por el punto de control.

En cuanto a las bebidas alcohólicas, no se permite el ingreso de aquellas con una graduación mayor al 70 % de volumen de alcohol, aunque sí se pueden guardar las de menos porcentaje con algunas especificaciones.

Los pasajeros suelen utilizar la regla para los productos líquidos, la cual implica que se deben guardar en recipientes de 100 mililitros o menos.

Los objetos prohibidos de la TSA que pocos conocen

La lista con todos los objetos prohibidos por la TSA es mucho más extensa. Si se quiere buscar un artículo en específico que genere dudas, se puede consultar desde el sitio web o desde la aplicación MyTSA, disponible para los dispositivos de Android y Apple.

La TSA indicó qué alimentos y productos se deben separar del equipaje de mano para poder ser revisados Freepik

Entre los artículos que no se puede llevar en el equipaje de mano también se encuentra:

Bolas de nieve : las que parezcan contener menos de 95 ml de líquido (aproximadamente el tamaño de una pelota de tenis) pueden llevarse en el equipaje de mano solo si la pieza completa, incluida la base, cabe en la bolsa de plástico resellable de un cuarto de galón.

: las que parezcan contener menos de 95 ml de líquido (aproximadamente el tamaño de una pelota de tenis) pueden llevarse en el equipaje de mano solo si la pieza completa, incluida la base, cabe en la bolsa de plástico resellable de un cuarto de galón. Galletas navideñas inglesas : este tipo de alimentos contienen petardos, que se refiere a una carga explosiva que crea un chasquido cuando se abre. Pese a que el material explosivo es pequeño, se considera como fuegos artificiales.

: este tipo de alimentos contienen petardos, que se refiere a una carga explosiva que crea un chasquido cuando se abre. Pese a que el material explosivo es pequeño, se considera como fuegos artificiales. Almohadilla térmica (gel): están restringidas en el equipaje de mano porque contienen un gel que está sujeto a las mismas reglas que los líquidos.

(gel): están restringidas en el equipaje de mano porque contienen un gel que está sujeto a las mismas reglas que los líquidos. Bola mágica 8 : generalmente, contienen más líquido del permitido.

: generalmente, contienen más líquido del permitido. Samsung Galaxy Note 7: la TSA indica que por una orden de las autoridades federales, “quienes posean uno no podrán transportarlo consigo, en su equipaje de mano ni en el facturado, en vuelos hacia, desde o dentro de Estados Unidos“.

La dependencia federal también explica que la decisión final sobre si se permite el paso de un artículo por el punto de control recae en el oficial.