Nació en una familia campesina de Guatemala y sufrió discriminación: hoy lleva su cultura a escenarios de todo el mundo

La cantante maya Sara Curruchich, de 33 años, nació en una familia campesina de San Juan Comalapa, Guatemala, y comenzó a escribir canciones después de sufrir discriminación por ser una mujer indígena. Según contó en una entrevista, la música le permitió reafirmar su identidad y trasladar la cultura kaqchikel a escenarios internacionales.

¿Cómo nació la vocación musical de Sara Curruchich?

Curruchich creció en una comunidad indígena de Chimaltenango, situada a unos 80 kilómetros al noroeste de la capital guatemalteca. Es la menor de seis hermanas e hija de Eladio Curruchich, quien trabajaba la tierra, y María Cúmez, tejedora que también se desempeñó en casas particulares, según contó en una entrevista para El País.

Desde pequeña manifestó su vocación musical y encontró en las canciones una forma de mantener vivo el vínculo con su padre fallecido Instagram @saracurruchich

La música formaba parte de la vida cotidiana de la familia. Su madre cantaba y silbaba mientras realizaba las tareas domésticas, muchas veces con composiciones improvisadas. Con el paso del tiempo, la artista comprendió que aquellas creaciones eran “formas maravillosas de composición” presentes en los pueblos originarios.

Su padre también entonaba canciones durante las jornadas de trabajo. A los siete años, Sara le pidió permiso para asistir a las clases de una instructora que había llegado al pueblo para dirigir coros religiosos. Entonces comenzó a imaginarse como solista, aunque Eladio consideraba que todavía era demasiado pequeña.

La muerte de su papá, cuando ella tenía nueve años, marcó su infancia. A través de la música, explicó, encontró una manera de mantener el vínculo con él y de acercarse a “otras dimensiones”. Tiempo después se trasladó a la ciudad para cursar estudios musicales de nivel medio, de los que se graduó.

La discriminación que impulsó sus primeras composiciones

La joven empezó a escribir canciones en 2011, durante una etapa en la que viajaba constantemente entre Comalapa y la capital para estudiar. Esos recorridos le permitieron advertir que recibía un trato diferente por su identidad y su género.

Curruchich recordó que enfrentaba comentarios presentados como bromas, aunque detrás de ellos había “racismo disfrazado de chistes”. Aquellas expresiones atravesaban tanto su cuerpo como su manera de sentirse mujer maya.

Su música llegó a escenarios de Europa y Sudáfrica como una forma de visibilizar la existencia y la cultura de los pueblos originarios

Antes de transformarse en una actividad pública, la composición funcionó como un espacio personal. La cantautora definió ese comienzo como un proceso de “canalización” y “sanación” que, al mismo tiempo, fortaleció su identidad.

Su primera interpretación de una obra propia ocurrió en El Adobe, un restaurante de Comalapa que reunía a integrantes del movimiento cultural local y que ya no existe. En 2015 publicó esa canción en redes sociales y el 25 de noviembre del mismo año ofreció su primer concierto formal en L’Aperó, una pizzería de la capital.

¿Cómo llegó la artista guatemalteca a escenarios internacionales?

Desde aquel debut, Curruchich construyó su carrera junto con un equipo de tres mujeres. Su música llegó a festivales y salas de España, Portugal, Finlandia, Francia, Alemania, Italia y Sudáfrica.

La artista vinculó esa expansión con la necesidad de enfrentar los discursos que buscan invisibilizar e inmovilizar a los pueblos originarios. En ese recorrido encontró personas que todavía creen que “los pueblos mayas ya no existen”, por lo que considera disruptiva la ocupación de esos espacios.

Su propuesta combina ritmos contemporáneos con la marimba, el tambor y los instrumentos de barro. Aunque suele clasificarla como world music, ella prefiere definirla como una “música raíz que camina”.

En 2019 lanzó Somos, su primer álbum, grabado entre Guatemala, Francia y España bajo la producción artística de Gambeat, bajista de La Ventura, la banda de Manu Chao. El trabajo contó con la participación de Amparo Sánchez, exvocalista de Amparanoia.

Dos años después presentó Mujer Indígena, producido por Sánchez para Mamita Records, con colaboraciones de Lila Downs, Rosalina Tuyuc, Carmen Cúmez y Muerdo. En 2021 también recibió el premio MTV MIAW Transforma por su labor artística y social a favor de la igualdad de género. En mayo de 2026 grabó “Quisiera ser” junto con Andrea Echeverri y Héctor Buitrago, integrantes de Aterciopelados.

Una banda de mujeres y canciones en kaqchikel

En sus presentaciones, la acompañan tres músicas mexicanas: Sandra Moreno en la marimba, Moty en la batería y Karla Molkovich en el bajo. Curruchich señaló que la conformación íntegramente femenina todavía sorprende al público y explicó que buscan ocupar ámbitos históricamente reducidos para ellas.

La artista creció rodeada por las canciones improvisadas de sus padres en una comunidad indígena de Chimaltenango Instagram @saracurruchich

Uno de los momentos que más la marcó ocurrió en 2017, durante una gira por comunidades alejadas de Guatemala destinada a descentralizar el acceso al arte. En algunos lugares solo había mujeres porque los varones migraban a partir de los 13 años.

En una localidad, los habitantes evitaron inicialmente las sillas preparadas para el espectáculo porque pensaban que no estaban destinadas a ellos.

La intérprete también canta en kaqchikel ante audiencias que no comprenden el idioma. Lejos de considerarlo una barrera, define esa decisión como “un ejercicio de liberación” y un punto de encuentro. Aunque aprendió inglés y un poco de francés, evita las traducciones literales y comparte con cada público el mensaje central de sus composiciones.