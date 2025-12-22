Adiós al sueño americano: vivía en EE.UU., pero se autodeportó sin su esposa a Guatemala porque le negaron el asilo

Un migrante que vivía desde hace siete años en Massachusetts, en Estados Unidos, intentó tramitar el asilo, pero al recibir una negación decidió autodeportarse. Ahora, radicado en Guatemala, su país de origen, se despidió del sueño americano y pasará la Navidad separado de su esposa, con la esperanza de volver a encontrarse en el futuro próximo.

El migrante que vivía en EE.UU., pero se autodeportó a Guatemala después de que le negaron el asilo

Desde que llegó a Massachusetts, la vida de Fernando García cambió drásticamente. Allí conoció a una mujer con la que luego contrajo matrimonio. Todo parecía marchar bien para establecerse en el país norteamericano, pero la situación cambió cuando recibió la negativa a su solicitud de asilo.

El migrante autodeportado debió regresar a Guatemala y espera encontrarse en el futuro próximo con su esposa, quien aún reside en EE.UU. Telemundo

Días después de haber llegado a su natal Quetzaltenango, habló con Telemundo y contó cómo pasa su vida. “Estaba pidiendo el asilo. Como lo rechazaron, el abogado me recomendó que volviera”, explicó. Luego, sostuvo que nunca tuvo problemas con la ley en sus siete años de residencia en EE.UU.

En cambio, su esposa, Lorena, obtuvo la aprobación. Pero a pesar de ello, comentó que aún tiene temor de tener que regresar a Guatemala. “Estas navidades se extraña todo”, señaló, de cara a las fiestas de fin de año, sin la presencia de su esposo.

En el oeste de Guatemala, a donde debió volver García, los casos de este tipo son muy comunes. El área corresponde al punto de salida de la mayor cantidad de migrantes hacia Estados Unidos.

Qué pasará con el migrante que se autodeportó a Guatemala

Con la incertidumbre en el horizonte, el hombre no se rinde. “Que Dios decida dónde nos volvemos a juntar. Y que sea lo más pronto posible”, se puede escuchar que le expresa García a Lorena.

Al arribar a su hogar, comenzó las preparaciones del árbol de Navidad, como lo hacía cada año con su esposa. Luego de desarmar las valijas, comenzó a adornar la casa como los miles de guatemaltecos deportados este año.

En 2025, aproximadamente 46.654 guatemaltecos fueron deportados de Estados Unidos por vía aérea Associated Press

Según el Guatemalan Institute for Migration (GIM, por sus siglas en inglés), aproximadamente 46.654 guatemaltecos fueron deportados de Estados Unidos por vía aérea este año, desde enero al 21 de diciembre. El informe muestra que las cifras crecieron desde enero hasta octubre, el mes que contó con la mayoría de expulsados (5540).

Los números incluyen 728 unidades familiares totales. Además, las áreas que lideran la cantidad de retornados son:

Huehuetenango: 8973 retornados.

San Marcos: 6043 retornados.

Quiché: 4997 retornados.

Quetzaltenango : 3277 retornados.

: 3277 retornados. Ciudad de Guatemala: 2574 retornados.

Las deportaciones de EE.UU. en cifras según el gobierno

Las últimas actualizaciones sobre deportaciones fueron publicadas el 10 de diciembre por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). En un comunicado de prensa, las autoridades informaron que más de 2,5 millones de inmigrantes indocumentados abandonaron Estados Unidos.

Las estimaciones señalan que desde el 20 de enero, día en el que asumió Donald Trump, las operaciones de control del DHS han resultado en más de 605 mil deportaciones.

El DHS sostuvo que 1,9 millones de inmigrantes indocumentados se han autodeportado voluntariamente de Estados Unidos Archivo

Junto con estos números, 1,9 millones de inmigrantes indocumentados se han autodeportado voluntariamente.

“El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha deportado a más de 605 mil y otros 1,9 millones se han autodeportado. Desde el 20 de enero, el DHS ha arrestado a más de 595 mil inmigrantes indocumentados. Los inmigrantes indocumentados están escuchando nuestro mensaje de que se vayan ya. Saben que si no lo hacen, los encontraremos, los arrestaremos y nunca regresarán”, declaró al respecto la subsecretaria Tricia McLaughlin.

En el anuncio, el DHS promete que si un migrante elige autodeportarse podrá obtener un vuelo gratis a casa para Navidad y 1000 dólares de bono.