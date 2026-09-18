NASA confirma un “domo de calor” sobre EE.UU.: más de 41 millones estuvieron bajo alertas y varias ciudades rompieron récords

Una amplia franja del centro y sur de Estados Unidos quedó bajo un domo de calor a pocos días del equinoccio de otoño, según informó la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés). El episodio dejó millones de personas bajo avisos meteorológicos el 15 de septiembre, mientras Dallas, Memphis y Nashville marcaron nuevos máximos diarios.

Cómo se formó el domo de calor y qué zonas de EE.UU. alcanzó

El Observatorio de la Tierra de la NASA elaboró un mapa con datos del sistema GEOS, que combinó observaciones satelitales con estimaciones de temperatura del aire a unos 6,5 pies (dos metros) sobre la superficie.

El mapa de la NASA mostró áreas cercanas o superiores a 104°F (40°C) el 15 de septiembre NASA

La representación correspondió a las 16 hs (hora Central de EE.UU.). Las zonas de rojo más oscuro mostraron sectores donde el termómetro se acercó o superó los 104°F (40°C).

El calor alcanzó amplias áreas de Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri y Tennessee. Ese mismo día, más de 41 millones de personas, cerca del 12% de la población estadounidense, quedaron bajo un aviso, vigilancia o advertencia del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) por temperaturas extremas.

La NASA señaló que la humedad alta, la escasa nubosidad y los vientos leves podían elevar la sensación térmica y aumentar el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor.

Dallas, Memphis y Nashville: los récords que dejó el domo de calor

El episodio también dejó nuevas marcas diarias: Dallas llegó a 101°F (38°C), Memphis alcanzó 99°F (37°C) y Nashville registró 100°F (38°C) el 15 de septiembre. Las tres ciudades quedaron al menos 12°F (6,7°C) por encima de los valores normales para esa fecha.

En Nashville, la máxima quebró un récord diario que se mantenía desde 1927. Un día antes, la ciudad también fijó un nuevo máximo para la temperatura mínima, con 75°F (24°C).

Los registros se sumaron a las alertas por calor extremo que afectaron a millones de personas en distintas regiones de EE.UU.

Qué es un domo de calor y por qué eleva las temperaturas

La NASA explicó que un domo de calor aparece si una zona de alta presión en la parte superior de la atmósfera empuja aire cálido hacia la superficie y lo retiene. Ese patrón frena la convección y reduce la formación de nubes y precipitaciones.

Con menos nubosidad, una mayor cantidad de radiación solar llega a la superficie y eleva todavía más la temperatura del aire. En este episodio, esa configuración atmosférica coincidió con humedad elevada, pocos vientos y una extensa zona con registros por encima de lo habitual para mediados de septiembre.

El antecedente del verano más cálido registrado en EE.UU.

El episodio llegó después de un verano meteorológico que ya había quedado en los registros. De acuerdo con el balance climático de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), el período de junio a agosto de 2026 fue el más cálido medido en los 48 estados contiguos de EE.UU. dentro de una serie de 132 años.

El verano meteorológico de 2026 fue el más cálido del registro de 132 años para los 48 estados contiguos

La NOAA informó que esos tres meses superaron por 0,4°F (0,2°C) los récords anteriores, correspondientes a 1936 y 2021. Ese antecedente ubicó al domo de septiembre dentro de un año que ya acumulaba registros térmicos excepcionales en el territorio continental.

Por su parte, la actualización de The Weather Channel del 18 de septiembre señaló que el calor récord continuó presente en numerosas ciudades durante la primera mitad del mes. El seguimiento también abordó las zonas donde las temperaturas elevadas podían persistir durante los días posteriores.