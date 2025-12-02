Natalia Denegri, nominada a los Emmy 2025, recuerda a su mentor Alan Hassenfeld

Algunas épocas por determinados hechos que ocurren en sus vidas suelen redefinir a las personas. Para la productora y conductora Natalia Denegri 2025 fue un año de logros, de gratitud, pero a la vez de mucho dolor por la muerte en junio último de Alan Hassenfeld, exCEO de Hasbro y mentor de Denegri en misiones humanitarias.

Nicole, la hija de Natalia Denegri, junto a Alan Hassenfeld. El exCEO de Hasbro le dedicó a la niña su libro

Hace apenas unas semanas, Natalia Denegri recibió el Lifetime Achievement Award otorgado desde el Capitolio de los Estados Unidos en reconocimiento a su labor humanitaria global. La ceremonia, realizada en el Trump International Hotel de Doral, Florida, estuvo liderada por Gary Berrios, Director de Alcance Multicultural de la oficina del senador Rick Scott. Entre los asistentes estuvo Nicole, su hija de once años, quien se convirtió en la persona más joven en la historia de EE.UU. en recibir la Medalla de Plata del Presidente al Servicio Voluntario. “Recibir este honor mientras veía a mi hija ser reconocida por su compasión fue una de las noches más emocionales de mi vida. Es el tipo de legado que realmente me importa”, reflexiona conmovida.

Natalia Denegri recibió el reconocimiento Lifetime Achievement Award otorgado desde el Capitolio de los Estados Unidos

Un camino arraigado en la empatía

El compromiso social de Natalia comenzó en Argentina, donde colaboró con varias ONG dedicadas a apoyar a niños con autismo y cáncer. Su convicción que ya es legado: la combinación de narrativas poderosas y acciones concretas pueden transformar vidas.

Su gran avance llegó con El Pozo, un film aclamado por la crítica que retrata las luchas cotidianas de las familias que crían niños con autismo. La película abrió puertas en Estados Unidos, donde la presentó en universidades, y donde por esas cosas del destino la cruzó con Alan Hassenfeld, CEO visionario de Hasbro y presidente de la Hassenfeld Family Foundation.

Natalia Denegri junto a Estefanía Monch y Alan Hassenfeld (centro)

“Alan estaba en la audiencia ese día”, recuerda Natalia. “Hablamos durante horas sobre filantropía, el poder de contar historias y cómo convertir la compasión en acción. Ese encuentro cambió el rumbo de mi vida”, se sincera.

Un movimiento solidario global

La visión compartida de Denegri y Hassenfeld dio origen a Corazones Guerreros, un programa humanitario en español que se emitió por MegaTV durante casi una década. Lo que comenzó como un segmento dedicado a niños con autismo se convirtió en uno de los programas humanitarios más premiados de la televisión estadounidense, ayudando a miles de personas con donaciones y misiones en toda América.

Natalia fundó Trinitus Productions para amplificar voces invisibilizadas y documentar realidades sociales y políticas con autenticidad y sensibilidad. Entre sus misiones más emblemáticas se destacan dos muy importantes y esenciales.

Natalia Denegri recibió en Nueva York el premio María Callas por sus labores humanitarias

Tras el devastador paso del huracán María por Puerto Rico en 2017, Denegri y Hassenfeld organizaron una operación de ayuda humanitaria masiva. Junto a Estefanía Mönch, entonces líder de iniciativas filantrópicas de Hasbro Latinoamérica, coordinaron un avión humanitario, reunieron voluntarios médicos y supervisaron todas las operaciones en terreno. Alan dirigió la logística a través de la Hassenfeld Family Foundation, entregando cinco toneladas de alimentos, medicinas y juguetes a familias en crisis. La misión quedó inmortalizada en el documental “Hope”, dirigido por Alain Maiki.

Años después, Natalia y Estefanía se reencontraron para una misión transformadora en La Guajira, Colombia, hogar de comunidades indígenas Wayuu. Con el apoyo de Hasbro y la ONG local Proyecto Guajira, construyeron la primera escuela de la región, instalaron electricidad y llevaron agua potable y atención médica para decenas de familias.

Una de las misiones humanitarias más trascendentes ocurrió en 2019 en el desierto de La Guajira, Colombia Gentileza: Natalia Denegri

Durante la pandemia regresaron para inaugurar el primer centro comunitario. La experiencia inspiró el documental “Innocents”, ganador del Emmy: un tributo a la resiliencia humana.

El trabajo de Denegri le valió tres premios Suncoast Emmy (28 como productora ejecutiva), la Llave de la Ciudad de Miami, reconocimientos del Congreso de EE.UU. y premios en festivales internacionales. En 2025, Trinitus Productions recibió seis nuevas nominaciones al Emmy, con documentales que denuncian el silencio, celebran la resiliencia y combaten el acoso.

Y en la edición 2025 del próximo domingo va por tres estatuillas más por los documentales Los silencios de Iván, Un gran día y Tormenta de Bullying.

“Alan siempre me decía: ‘Sigue contando historias que le devuelvan a la gente la fe en la humanidad’. Eso es exactamente lo que trato de hacer”, afirma Denegri.

Natalia Denegri en plena producción de uno de sus documentales

Alimentos para la comunidad

Denegri es, además, socia del grupo gastronómico Baires Grill, líder en cocina argentina en Florida. Junto a Gustavo Abudiab y Martín Koenig, organizó campañas de alimentos, eventos benéficos y programas comunitarios para miles de familias de la región.

Integró el Hispanic Business Roundtable en la Casa Blanca, donde se reunió con el senador Rick Scott, el embajador estadounidense Marc Lammela y ejecutivos de Coca-Cola y Bimbo para debatir sobre innovación ética. Este año, recibieron las Medallas de Oro y Plata del Presidente al Servicio Voluntario, por sus contribuciones humanitarias.

Un legado de corazón

Denegri lleva adelante el legado de Alan Hassenfeld. “Alan fue más que un amigo; fue familia”, asegura. “Él nos enseñó a Nicole y a mí que nuestro propósito es servir a los demás”. Así recuerda su último encuentro en Londres: “Nicole y Alan jugaron Piedra, Papel o Tijera durante casi una hora. Cuando ella perdió, tuvo que comer chocolate amargo ácido, y las risas que siguieron son algo que nunca olvidaré. Hicieron planes para colaborar en un evento benéfico en el colegio de Nicole. Nos despedimos con un abrazo, sin saber que sería el último”.

Natalia Denegri con Nelson Bustamante y Alan Hassenfeld en el programa Corazones Guerreros.

La voz de Natalia se quiebra. “Lo extrañamos todos los días. Pero nos recordamos que la mejor forma de honrar su memoria es vivir bajo su lema: llevar luz donde hay oscuridad, y una sonrisa donde hay lágrimas. Si nuestro trabajo inspira aunque sea a una familia a ayudar a otra, entonces el sueño de Alan y el nuestro seguirá vivo por siempre”.