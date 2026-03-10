Pasaporte estadounidense vs. passport card: ¿Cuál te conviene más usar?

El pasaporte estadounidense se emite en dos formatos oficiales: la libreta y la tarjeta. Ambos documentos sirven para acreditar la ciudadanía y la identidad de sus titulares; sin embargo, presentan diferencias importantes en su alcance, costo y formas de uso, aspectos que influyen al momento de determinar cuál opción resulta más conveniente.

¿Cuál es la diferencia entre la libreta y la tarjeta de pasaporte?

Cada uno de estos documentos está diseñado para cumplir funciones específicas según el tipo de viaje y los requisitos de entrada a otros países, de acuerdo con el Departamento de Estado de EE.UU.

Aunque ambos acreditan la ciudadanía estadounidense, existen diferencias clave en su uso, alcance geográfico y características de seguridad que conviene conocer.

Libreta de pasaporte

La libreta es el formato tradicional y más completo del pasaporte estadounidense. Permite hacer viajes internacionales por vía aérea, marítima o terrestre a cualquier país del mundo, siempre que se cumplan los requisitos migratorios del destino.

Su diseño incluye páginas destinadas a visas y sellos de entrada y salida, además de diversas medidas de seguridad, como un chip electrónico con datos biométricos y elementos de impresión avanzada.

Tarjeta de pasaporte

La tarjeta tiene un uso más limitado, ya que solo puede emplearse para viajes terrestres o marítimos entre Estados Unidos, Canadá, México, el Caribe y las Bermudas. Esta no se puede usar para viajar vía aérea a otros destinos internacionales.

Este formato es más compacto, similar al tamaño de una licencia de conducir, e incorpora medidas de seguridad básicas que permiten la identificación oficial y la verificación de la ciudadanía en los cruces fronterizos autorizados.

Tanto la libreta como la tarjeta tienen la misma vigencia: cinco años para menores de 16 años y 10 años para adultos.

Costo para tramitar el pasaporte estadounidense

El costo del pasaporte depende del formato que se desee tramitar y de la edad del solicitante. La libreta es más cara que la tarjeta debido a su mayor alcance internacional y a las características de seguridad que incorpora, de acuerdo con la información oficial del gobierno de EE.UU.

En ambos casos se deben cubrir dos tarifas: la de solicitud y la de aceptación. Los costos totales actuales son los siguientes:

Libreta de pasaporte para adultos: US$165

Libreta de pasaporte para menores de 16 años: US$135

Tarjeta de pasaporte para adultos: US$65

Tarjeta de pasaporte para menores de 16 años: US$50

Países a los que se puede viajar solo con el pasaporte estadounidense

La cantidad de destinos a los que se puede ingresar sin tramitar una visa tradicional antes del viaje puede variar ligeramente según los cambios en las políticas migratorias. El pasaporte estadounidense permite el acceso a alrededor de 180 países sin necesidad de obtener una visa previa, según Henley Passport Index.

En el listado más reciente de los pasaportes más poderosos del mundo, el de Estados Unidos ocupa el lugar número 10 de la lista, la cual está liderada por Singapur, Japón y Corea del Sur.

